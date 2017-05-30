by Tracy Wang

隨著夏日腳步的臨近，西雅圖居民們對於水的需求量逐漸升高。晴天數量的增加也讓眾多飲品店的銷售額不斷提高。雖說水是生命之源，但在逐漸炎熱的春夏日，不管是冰水還是白水都很難達到解渴與補充體力的效果。而市上琳瑯滿目的瓶裝飲料又無法達到大家對於健康的高標準。那麼，究竟什麼樣的水是能夠既解渴又補充身體所需的能量與元素呢？讓我們來探究以下七種簡單易行又可口的創意水飲料吧。

莓桃椰子水

材料：一杯藍莓，一杯黑莓，兩顆蟠桃（去核，切片），六杯過濾水，兩杯無糖椰子水

步驟：

藍莓與黑莓放置在玻璃罐子的底部，然後放入桃片 倒入過濾水與椰子水，攪拌并蓋上蓋子，至少放置在冰箱內一小時后飲用，并在兩天內飲用完畢

草莓黃瓜羅勒葉水

材料：三片羅勒葉（切碎），一顆草莓（切片），三到五片黃瓜，冰塊，水

步驟： 將所有材料加入一個大杯子中，待五分鐘后飲用

草莓橙子薄荷水

材料：四分之一杯薄荷葉，半杯橙子（切片），半杯草莓（切片），十六盎司的過濾水

步驟：

將所有材料加入一個梅森罐中 加入蓋過水果與薄荷的水量 將梅森罐密封，并整晚放置于冰箱內

鳳梨姜水

材料：一杯新鮮鳳梨塊，一英吋長的姜（切片），兩夸脫的過濾水

步驟：

將碎鳳梨與薑片放入六十四盎司的梅森罐中 倒入可蓋過材料的水量，放置於冰箱內，飲用時加冰塊

蜂蜜紅棗茶

材 料：紅棗，蜂蜜，陳皮

步驟：

將紅棗洗淨并去核 將紅棗與陳皮絲加入鍋中，倒入蓋過紅棗的水量 待大火煮開后，轉至小火，待水分煮盡，紅棗已煮軟后，將紅棗按壓成泥 放置冷卻后，放入瓶子中，加入適量蜂蜜調勻后，放置冷藏內 食用時，取出一勺紅棗蜂蜜醬，放入溫水或冷水，調勻后即可享用

枸杞蜂蜜水

材料：蜂蜜，枸杞，水

步驟：

將枸杞清洗乾淨，放入裝滿開水的杯子中 待枸杞水大約40度左右，加入適量蜂蜜，攪拌蜂蜜至融化

百香果蜂蜜綠茶

材料：三顆百香果，一包綠茶（任何以綠茶為基底的茶），適量蜂蜜

步驟：

用熱水將茶包泡開 在綠茶中加入過濾水，放入冰箱冷藏 將百香果對半切，撈出果實放入冰綠茶中，再加入適當的蜂蜜后就可飲用

（資料來源：心食譜，Shape Magazine）