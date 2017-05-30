春夏日創意飲料

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by Tracy Wang

隨著夏日腳步的臨近，西雅圖居民們對於水的需求量逐漸升高。晴天數量的增加也讓眾多飲品店的銷售額不斷提高。雖說水是生命之源，但在逐漸炎熱的春夏日，不管是冰水還是白水都很難達到解渴與補充體力的效果。而市上琳瑯滿目的瓶裝飲料又無法達到大家對於健康的高標準。那麼，究竟什麼樣的水是能夠既解渴又補充身體所需的能量與元素呢？讓我們來探究以下七種簡單易行又可口的創意水飲料吧。

莓桃椰子水

材料：一杯藍莓，一杯黑莓，兩顆蟠桃（去核，切片），六杯過濾水，兩杯無糖椰子水

步驟：

  1. 藍莓與黑莓放置在玻璃罐子的底部，然後放入桃片
  2. 倒入過濾水與椰子水，攪拌并蓋上蓋子，至少放置在冰箱內一小時后飲用，并在兩天內飲用完畢

 

草莓黃瓜羅勒葉水

 

材料：三片羅勒葉（切碎），一顆草莓（切片），三到五片黃瓜，冰塊，水

步驟： 將所有材料加入一個大杯子中，待五分鐘后飲用

 

 

草莓橙子薄荷水

材料：四分之一杯薄荷葉，半杯橙子（切片），半杯草莓（切片），十六盎司的過濾水

步驟：

  1. 將所有材料加入一個梅森罐中
  2. 加入蓋過水果與薄荷的水量
  3. 將梅森罐密封，并整晚放置于冰箱內

 

鳳梨姜水

材料：一杯新鮮鳳梨塊，一英吋長的姜（切片），兩夸脫的過濾水

步驟：

  1. 將碎鳳梨與薑片放入六十四盎司的梅森罐中
  2. 倒入可蓋過材料的水量，放置於冰箱內，飲用時加冰塊

 

蜂蜜紅棗茶

料：紅棗，蜂蜜，陳皮

步驟：

  1. 將紅棗洗淨并去核
  2. 將紅棗與陳皮絲加入鍋中，倒入蓋過紅棗的水量
  3. 待大火煮開后，轉至小火，待水分煮盡，紅棗已煮軟后，將紅棗按壓成泥
  4. 放置冷卻后，放入瓶子中，加入適量蜂蜜調勻后，放置冷藏內
  5. 食用時，取出一勺紅棗蜂蜜醬，放入溫水或冷水，調勻后即可享用

 

枸杞蜂蜜水

材料：蜂蜜，枸杞，水

步驟：

  1. 將枸杞清洗乾淨，放入裝滿開水的杯子中
  2. 待枸杞水大約40度左右，加入適量蜂蜜，攪拌蜂蜜至融化

百香果蜂蜜綠茶

材料：三顆百香果，一包綠茶（任何以綠茶為基底的茶），適量蜂蜜

步驟：

  1. 用熱水將茶包泡開
  2. 在綠茶中加入過濾水，放入冰箱冷藏
  3. 將百香果對半切，撈出果實放入冰綠茶中，再加入適當的蜂蜜后就可飲用

 

（資料來源：心食譜，Shape Magazine）

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