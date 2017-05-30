新劇推介

Dear White People 親愛的白人們



類型：劇情

頻道：Netflix

首播日期：04/28/2017

根據2014年的電影版本所改編，這部十集的短劇講述了幾個黑人學生在常春藤大學所碰到的種族歧視。劇集從一群白人學生想要開一場黑人派對開始拓展，討論了許多現有的種族歧視問題與誤解，包括奴隸制度如何繼續影響著現代社會，黑人總統的存在不代表種族歧視的消失等議題。整部劇通過刻畫這些黑人學生在校內的生活達到一種警示作用，提醒著人們種族歧視始終存在，並且需要人們繼續努力伸張正義來擺脫與減緩歧視對於現代社會的不良影響。

熱播電影推薦

Everything, Everything



類型：劇情/愛情

導演：Stella Meghie

上映日期：05/19/2017

根據Nicola Yoon在2015年出版的同名小說所改編，《Everything, Everything》講述了18歲的Maddy（Amandla Stenberg飾）因患有自身免疫疾病而從沒出過門的故事。為了保護女兒，Maddy的媽媽（Anika Noni Rose飾）請來Carla（Ana de la Reguera飾）做她的貼身護士。有限的人際關係與長期的封閉狀態讓Maddy十分嚮往外面的世界，尤其是大海。新鄰居Olly（Nick Robinson飾）打破了她的封閉狀態，為了能夠享受一天的自由時光，Maddy與Olly逃到夏威夷。然而他們的自由時光能夠持久嗎？

新專輯推薦

Roy Kim 《開花期》

風格：Acoustic/ K-pop

廠牌：CJ E&M Music

時隔一年半發行第四張，也是第一張迷你專輯，Roy Kim陸續在5月11日公開專輯封面照，5月16日晚間六點發行六首歌曲。封面照中的他一頭金髮，半隱身于淺粉色玫瑰花中，充滿了春天溫暖的氣息。而這次的六首歌曲也都洋溢著春日般的抒情以及愉悅的心情。最先發佈的《Ego Warning》的MV獲得粉絲的一致好評，百變的花樣服裝，誇張有趣的表情都為觀看者帶來一絲喜悅。他的巡迴演唱會《Roy Kim Live Tour》也將在6月24日啟動。