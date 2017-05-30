水手開季傷兵問題嚴重，戰績不如預期

By Jeff Yu

季前總管J.Dipoto大刀闊斧透過交易改變水手的各項戰力，季前的大動作也讓球隊在季前預測排名高達第12名。不過球賽不是只看看數據、紙上談兵，水手開季第一個月打得跌跌撞撞，單月僅繳出11勝15敗(勝率.423)的成績。這樣的開局讓季前滿心期待的球迷們再次為自己最心愛的球隊擔心了起來，讓我們不禁要問「今年有季後賽可以打嗎?」。

球迷要擔心的或許不是只有戰績本身而已，水手戰績疲軟跟目前傷兵過多有很大的關聯。光是原先發輪值中的五位投手就有高達四位高掛免戰牌，尤其是季前在經典賽表現亮眼的D.Smyly開季一場都還沒投就因手臂不適進到了傷兵名單，而這一躺最少就是兩個月，連教練團都不敢打包票D.Smyly何時會回到球場上。傷了一名大將不打緊，沒想到連球隊看板人物國王F.Hernandez和日投岩隈久志也接連因為手臂不適和肩膀發炎接連進到傷兵名單。不過，讓教練團最頭痛的傷兵絕對是本季目前表現亮眼的加拿大籍投手J.Paxton；綽號「Big Maple」的J.Paxton去年季中上到大聯盟表現令人為之一亮，先發20場留下6勝7敗、防禦率3.79的成績；到了本季，J.Paxton更展現出捨我其誰的氣勢，先發6場繳出3勝、防禦率1.43的恐怖數據。少了這幾名強投，水手投手先發戰力瞬間降低了一個檔次，11場的勝投貢獻和.260的被打擊率都排在聯盟後段班。

除了先發投手頻頻掛傷號，連季前引以為傲的牛棚都出了問題。開季前，牛棚投手S.Cishek和S.Simmons兩人就分別因臀部手術、右手肘痠痛等原因高掛免戰牌。球季中從小聯盟上來支援的E.Marshall和R.Weber也難逃傷痛糾纏，兩人合計只投了11.1局也紛紛因傷進到傷兵名單。傷兵問題加上二年級終結者E.Diaz為首的牛棚本季狀況不佳，導致水手牛棚不管是防禦率高達5.44(全聯盟倒數第二)、11次救援失敗(全聯盟最多)、被全壘打31支(全聯盟最多)，各項數據都相當的慘澹。

傷兵問題導致先發救援雙雙失衡，也直接影響到了水手的戰績。從另一個角度來看，水手打線平均每場可供下4.66分，但投手每場平均卻會失掉4.79左右的分數，正負直達-1.13分。雖然水手目前傷兵累累、戰績不甚理想，但球季也只進行了一個多月而已，距離季後賽還有一段時間，如果水手能挺過這段非常時期，並在傷兵歸隊後找回該有的節奏，相信要進入到季後賽還是大有可為。

Jeff Yu | Sports enthusiast, writer, and blogger for the Mariners fan page “InZoneJeff”