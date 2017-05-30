Jim Henson’s 《無限想像力》布偶展率先看

By Zita Lam

作為MoPOP 博物館一個充滿活力的全新體驗，《無限想像力》這個全球首演的展覽於上週六(20日)正式開放予公眾，並至2018年1月3日結束。它探索Jim Henson 在電影和電視方面突破性的工作，以及他對大眾文化極之深遠的影響。 這個全面的展覽揭示了他及其創作團隊、表演者和作者如何在《大青蛙布偶秀》(The Muppet Show)，《芝麻街》(Sesame Street)，《布偶奇遇記》(Fraggle Rock)，《魔水晶》 (Dark Crystal)，《魔王迷宮》 (Labyrinth) 等80年代廣受歡迎的電視節目創下一代傳奇。 展覽還會展示與亨森的職業生涯相關並相當無與倫比的各種物件，包括20多件木偶，人物素描，故事圖版，劇本，照片和標誌性服裝。 電影和電視剪輯以及幕後鏡頭都會在整個展覽會中播放，遊客更可通過互動體驗模式，在屏幕上控制木偶及設計各種木偶人物。

展覽率先展示Jim Henson 年輕的照片及他早年的設計草圖，觀眾除了能閱讀他的生平還能透過互動遊戲嘗試導演一場精彩的布偶音樂劇

市民更可以觀賞以往製作布偶過程，並親自試一下黏貼技術。

在《大青蛙布偶秀》部份裡，展示了Henson 在60年代初對這劇的概念到發展成全球知名的象徵。具標誌性的木偶包括Bunsen Honeydew博士，Beaker和Scooter博士，及它們設計模型到讓表演者參考的故事圖都一一完整地呈現。

除了兒童劇，利用布偶製作的著名電影在大型投放屏幕上播放

Jim Henson 和Kathryn Mullen 在1981年的《魔水晶》電影中表演木偶Jen和Kira。

Jim Henson, David Bowie, 及Jennifer Connelly 在《魔王迷宮》（1986）的劇照。

Jane和Jim Henson 在1960年Wilkins 咖啡廣告劇照。

Jim Henson 在 “The Cube” 的拍攝片場中，這部電影在1969年播出，是NBC電視實驗系列的一部分。

Jim Henson 正在拍攝 “Time Piece”，這是一部由他導演並主演的短片，在1965年被提名奧斯卡金像獎。

展覽資訊

日期：5月20日至2018年1月3日

時間：10am- 5pm

地點：MoPOP 博物館

詳情：MoPOP.org