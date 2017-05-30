“The Wall”: 誰才是恐怖份子？

By 陸雨陽

電影《生死之牆》（The Wall）即將上映。照理導演是執導過經典電影《諜影重重》系列的道格·里曼（Doug Liman），主要演員雖說只有兩人，可一個是今年剛拿過金球獎最佳男配角的艾倫·泰勒·約翰遜（Aaron Taylor-Johnson），一個是美國冠軍摔角手兼娛樂圈實力大塊頭的約翰·塞納（John Cena），明星陣容可以用「豪華」一詞來形容了，但是目前為止來看排片卻少得可憐。作為一部名副其實的R級片，片中有不少血腥場景，台詞更是髒話連篇，但是並不妨礙精彩的劇情和拍攝。

電影由一段黑白字幕開場，簡單介紹了故事發生的時間地點，在一片廣袤無垠的中東大沙漠里，男主與另一名從未露面的伊拉克狙擊手隔著一堵牆展開了激烈的PK。兩人依靠對講機鬥智鬥勇，然而奈何雙方地理位置和綜合實力懸殊太大，結局早就是意料之中的事情了。而幾乎可以說是唯一男主的亞倫·約翰遜，將這個徘徊在死亡邊緣又幾經絕望的美國狙擊手演繹的淋漓盡致。雖然滿臉的風沙和血污，但並不妨礙他的表演（對他顏值感興趣的朋友不妨觀賞下他在電影《安娜·卡列尼娜》中飾演的情夫）。

雖然沒有同為戰爭劇情片《兵臨城下》裡兩名頂級狙擊手的較量那麼精彩刺激，「The Wall」的主題圍繞著誰才是恐怖份子這一問題展開了討論，男主美國狙擊手用來防身的這堵牆正是美國人所詬病的伊斯蘭教的建築物殘存地，而美國人揚言要制裁恐怖份子，卻做了比恐怖份子更可怕的事情：發動戰爭侵略他國領土。影片結尾情理之中，意料之外，雖然很欣賞男主飾演者亞倫·約翰遜，在惋惜他在殊死搏鬥後依然未能逃脫死神的不幸之餘，我更想對這個簡單粗暴的敞亮結尾鼓掌稱讚。也許你會認為結局黑暗，因為作為美國人的你不想看到恐怖份子得逞的事情發生，但是電影也只是電影，誰是恐怖份子也不能一概而論。

類型：劇情/戰爭

導演：Doug Liman

上映日期：05/12/2017