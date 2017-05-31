中國是四大文明古國之一，留存下數以千計的文化遺跡。歷代流傳下來的法書，既是我們民族遺產，又是全人類共同的財富。數千年來，它以別具一格的漢文字結構、形體與線條型的筆劃的運行、組合為一門獨特的藝術樣式，並由此生發出千姿百態的書體風範，從而使這一門視覺藝術產生出巨大的藝術魅力。這一匠心獨運的藝術樣式，除了在中國乃至全世界，都贏得人們的注目和欣賞。

楷書

楷書又稱「正書」、「真書」。是指端整的字體，它是由隸書漸漸演化而成的正規字體，它沒有隸書挑起的波磔，形體較為方正。開始萌芽於漢末，盛行於魏晉南北朝，唐代時最為鼎盛，這種字體一直通行到現在，在學習書法時經常成為基礎練習的開始，因為它的形體最為熟悉，而且一筆一劃練習端整之後，以後再學其他字體時則有事半功倍的效果。

古人曾將楷書分成唐楷及魏碑兩大體系，主要是其間風格有著很大的不同，唐楷象徵了楷書在文字發展上的成熟階段，因此結構謹嚴，用筆也較重視一定的法度，這種特徵與魏碑自由變化的風格差異是顯而易見的。由於諸多唐楷中的書寫規律較易領受，因此初學楷書的人常先習得唐楷的法度之後，再次轉攻魏碑變化多端的樣貌，使楷書能達到平正而不板滯，變化又能統一的高妙境界。

楷書名家與名作有許多，如：東漢鍾繇《宣示表》、北魏《張猛龍碑》、唐歐陽詢《九成宮醴泉銘》、虞世南《孔子廟堂碑》、褚遂良《大唐三藏聖教序》、顏真卿《大唐中興頌》、柳公權《神策軍記聖德碑》…等。

行書

行書即行體書，亦名行押書。它的起源，是由隸書逐漸演化而來的，東漢末年即已流行，至東晉時代，可謂極盛時期。由於行書介於楷書和草書之間，它比工整的楷書流暢，比率性的草書易學易認，成為當代實用性最強的書體，書法愛好者十之八九都重視行書的習寫，原因在此。

王羲之是行書成熟時期最具代表性的人物，他的《快雪時晴帖》是行書的代表之作。唐太宗十分欣賞王羲之的作品而大肆蒐集保留，甚至要他的真跡陪葬，也因為它的私心，所以我們現在只能欣賞到臨摹的作品，像《蘭亭序》。其他著名的行書作品有宋蘇軾《寒食詩帖》、米芾《菬溪詩》。

為使行書之練習有循序漸進的效果，在法帖的選擇上，可先臨習清晰，且技巧單純的墨跡法帖，如文徵明、趙孟頫、王羲之等，至基本技巧與基礎結體較趨熟練時，便可進階至技巧變化較多的法帖上，如蘇東坡、黃山谷、米南宮等。待更趨熟稔時，則可體會表現性較強的書家作品，如王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、黃道周等。

關於王羲之

王羲之，字逸少，東晉人，曾拜為右軍將軍，世稱「王右軍」。他博覽前代名家書法，擷取各家長處，對各書體皆有所長，人稱「書聖」。唐太宗十分欣賞王羲之的作品，大肆蒐集，亦造成唐代習王之書體的風潮，唐太宗曾說：「詳察古今，研精篆隸，盡善盡美，其唯王逸少乎！觀其點曳之工，裁成之妙，煙霏露結，狀若斷而還連，鳳翥龍盤，勢如斜而反直。玩之不覺為倦，覽之莫識其端。心慕手追，此人而已。其餘區區之類，何足論哉！」自晉唐以來，各家評論無不推崇，王羲之在我國書法傳承史上，具有崇高的地位。其子王獻之、姪王珣亦有佳作傳世。他的代表作有《蘭亭集序》、《快雪時晴帖》、《樂毅論》、《孔侍中帖》、《十七帖》、《平安》、《如何》、《奉橘帖》、《行穰帖》、《喪亂帖》、《姨母帖》、《遠宦帖》等多種，今傳世最有名者則非《蘭亭集序》莫屬。

王羲之《蘭亭集序》

《蘭亭集序》現在傳世的摹本有許多，原真跡已隨唐太宗葬於墓中，後人只得由臨本中窺見此作。而其臨本中又以神龍本《蘭亭集序》最為稱道，此本因其上有唐太宗之「神龍」小印而名之，被認定為是由馮承素奉聖旨於蘭亭真跡上雙鉤所摹，所以應是與真跡最為接近的摹本。《蘭亭集序》整篇行書寫來，運筆流暢、巧妙，是王羲之畢生得意之作，值得我們用心體會。

草書

草書相較於行書更為便捷，幾乎成為簡單的字符，於漢初的竹木簡中即可發現草書的雛形，而到東漢時，在民間已十分通行了。

草書姿態千變萬化， 狂放自由，但又必須顧及書寫時前後文字的連貫、筆法及轉折，因此是十分需要基礎的一種書體。由於草書的簡化造形，使線條更自由地顯現其動感，這種線性的律動感，是欣賞草書時很重要的審美要素。

練習草書時，對於範帖的選擇可從法度較清楚的入手，如孫過庭的《書譜》或王羲之、王獻之的尺牘，漸次再臨習用筆變化較大或較率性的書帖，如懷素的《自敘帖》、黃公望、祝枝山、王鐸、徐渭等的草書作品。