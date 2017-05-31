東學西漸 – 大學兩重面試的兩重意義

美國大學入學申請一般包括面試。這個對於不少來自亞洲的學生來說是一大挑戰：一方面是學習環境中面試訓練較少，另一方面是不少亞洲同學印象中的美國同學都比較善於表達自己，加上英語不是母語，有感在面試環節會吃虧。筆者曾經為母校面試不少中學生，這次談談面試應該有的表現，希望能幫助同學。

大學申請大多包括兩種不同的面試，第一種是校友面試，意思是學校邀請學生所在地的校友約見學生。一般來說，學校是邀請特別出色的校友進行面試，目標是請校友以過來人的眼光觀察學生的表現，了解該學生是否適合該學校文化。這也就是美國人常常講的goodfit或者rightfit。第二種是學校面試，意思是要請學生直接到校園與面試官談話。這種面試形式一般較為嚴肅，很多時候會令學生比較緊張。但無論何種面試形式，程序都大同小異。大部分的面試都是由校友或者面試官對學生進行提問，然後解答學生對學校的疑問。在面試結束之後，校友及面試官會撰寫報告，說明談話內容反映了學生何種性格和特點，最後點明自己對學生表現的意見。

在談話期間，校友及面試官必定會問學生為何有興趣申請該學校，因此這個是學生必須準備的必答題。比較理想的答案，一般會提及自己對學校文化的仰慕，並會點出一些學校的特點如何與自己的學習目標相配，以表現出學生有留意學校概況，並了解自己的學習興趣。另外，面試大多會問及學生在學習和課外活動方面的得著。答案都沒有對錯之分，只要能表現自己有意成長，也有意建立自己的領導能力，都是理想的答案。此處提醒一下同學：如果被問及自己有何缺點，記得不要直接說自己的缺點，但也不應該說自己沒有缺點。同學應該說自己有什麼不足之處，可以有進步空間，並願意在該校學習。這個答案就可以自然地重申自己對入讀該校的興趣。

面試結束之後，有不少同學都會忘記向校友或者面試官發感謝信。其實這個是不可缺少的禮儀，同學應該感謝校友和面試官付出時間，並可以在感謝信中提及一些面試中觸及的話題，加深校友和面試官對自己的印象。

最佳的面試，很多時候都是輕鬆的聊天。同學不妨把面試看成與前輩聊天，藉此了解他們成功的秘密。這樣，面試就不單純是面試，也是一個愉快的學習經歷。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。