所羅門教育中心七月開幕 專訪校長Richard Lee

作為在Everett與Edmonds的所羅門國際學校的一個分支，所羅門教育中心（SEC）現在已在最後籌備階段，並已開始招收第一批的夏季學生。根據所羅門國際學校這22年來畢業生百分之一百的四年大學錄取率，校長Richard Lee特別為各個年齡階段的學生，從小學到成人，計劃了一系列的課程與培訓班。這些課程包括課後作業輔導，SAT培訓班等等。

從1994年開始，李校長就是所羅門國際學校的校長，並擁有華盛頓州的校長資格證。這22年的教學經驗讓他發現在華盛頓州的國際生的最大問題就是缺少方向與機會。很多國際生與學習英文的學生的父母都對美國教育制度不是很熟悉，於是這些學生通常都不知如何準備上高中。由於高中是申請大學時的關鍵考量，這些學生往往在申請時都不佔優勢。

當李校長被問到開設所羅門教育中心的原因時，他表示，「所有的青少年，不管是來自亞洲國家或是來自美國，都需要有人時刻監督他們。」因為美國的教育系統沒有辦法提供足夠的一對一的時間與注意力，所羅門教育中心的創建能夠填補教育系統的不足，並給每一個學生更多的注意力。李校長與其他教師會成為這些學生的指導教師，幫助學生找出他們的缺點與優點，並通過學校與教育中心的交流來幫助他們的成績有所改善以升上優秀的四年制大學。

除了給予學生更多一對一的時間，SEC 還將把目光放在「二次機會」上。因為李校長發現許多國際生在美國學習都碰到很多困難與挑戰，所以他特別設計了一些課程，讓這些學生能夠在SEC 補修較困難的高中或大學課程，然後拿到學分，並可把學分轉到學生目前的學校。為了能夠讓這些學生申請到理想的大學與專業，李校長說：「SEC是西雅圖中國社區中唯一提供重修課程的中心」。他續：「我們預計參加這些重修或補修課程的學生都能拿到GPA3.5到3.7的成績。」假如一個學生因參加英文培訓班而錯過了高中一年級，或者他沒有拿到理想的成績，他可以來SEC報名補修課程，拿到更為理想的成績。

一對一的注意力與重修課程都是SEC的特別之處。但除了專注于課程與學生的發展，李校長還將致力於創建一個由學生，教師與家長所組成的大家庭。SEC將開設不同的社交活動，包括滑雪社，腳踏車社等。除此之外，SEC還將為學生家長提供房產投資計劃。李校長補充：「有了這筆投資，學生家長能夠用投資所得交學費，那麼學費基本就是免費的了。」

SEC的目標學生群體是美國，韓國，中國，與印度學生。將中心設在Bellevue的一大原因就是Bellevue有著多樣的種族群體，白人約佔了48%，而其他種族佔了52%。相較於其他教育中心，SEC有著較大的面積與10個教室。

作為國際學校與教育中心的校長，李校長希望將SEC看做是一個獨立的教育體系，并運用自己過去的教育經驗與最新的教育方針來幫助每一個年齡層的學生。

所羅門教育中心

電話：（425）395-8000/ （206）483-4385（中文）

地址：914 140th Ave NE Suite 201, Bellevue WA

郵箱： sec@solomonschool.com

網址： www.solomoneducationcenter.com

課程時間：

九月-六月： 週二-週五， 1:00 p.m./ 週六，9:00 a.m.-5:00 p.m.

七月-八月：週二-週五，9:00 a.m./ 週六，9:00 a.m.-5:00 p.m