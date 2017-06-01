新房起，租房貴，買房難

西雅圖近來房價飆升，此為市區一棟新建公寓。（MarketWatch）

（編譯：劉健）在2010至2016年間，西雅圖市中心吸引了近45,00個高科技行業的高薪居民。人口的增加不僅僅加快了經濟的增長，更大大影響了在西雅圖城市中心生活的各項成本。在城市人口數量急速激增的背景下，西雅圖一直在加快建設公寓建築以滿足人口入住。目前，西雅圖已然成為全美建造住房建築最多的城市。這聽起來像是一個好消息，但事實上，新落成的公寓房租十分昂貴，大多數的消費者對其高昂的入住成本表示不可企及。周邊的公寓更是在沒有改造的情況下，由於地段的租金價格上漲同時也大幅度增加了原本住戶的房租。這使得新房子的落成反而造成了更多人被迫搬離城市,去塔科馬,布雷默頓或是貝靈厄姆附近尋求租金更為合理的住所。

與此同時，西雅圖房價的漲幅已經連續第七個月領跑全美，相比較與上一個月前的價格仍然上漲了近2.6%，是全美平均漲幅水準的3倍。根據網絡地產網站REDFIN公佈的最新數據，在過去的兩個月中，西雅圖市區約有近9成的待售物業吸引了多個報價。這不僅意味著房產的價格不斷哄抬上漲，更是說明瞭購房者在對於房屋物業購買的瘋狂態度以及購房競爭的激烈。今年4月,西雅圖將近三分之二的房屋價格高出掛牌價，以競拍的形式賣出。其中，西雅圖市的獨戶住房的中位數售價更是達到了72.2萬美元的驚人記錄。有符合資格的購房者表示，由於不斷的有同期購房的競爭者不斷的出價，他們有時候將需要半年甚至一年的時間才能敲定買賣，購買下一套房子。

儘管西雅圖市政在可擔負住房以及租房上做出了相應的努力，同時也大力推動市區高層公寓、住所建築的建設，但卻遠遠不能夠真正解決在租房和買房的問題。有民眾表示擔憂，如果住房危機不能被妥善地解決，將會導致競價現象惡性循環，而城市的流浪人口問題將日益嚴重並持續困擾西雅圖。