【新劇推介】

Anne with an E

類型:劇情

頻道:Netflix

首播日期:05/12/2017

改編自加拿大作者Lucy Maud Montgomery在1908年出版的《Anne of Green Gables》,這部劇是繼許多舞台劇,劇集,電影等改編后的最新版本。講述了孤兒Anne(Amybeth McNulty 飾)被送到了在Prince Edward Island的新家,由一對兄妹,Marilla Cuthbert(Geraldine James飾)與Matthew Cuthbert(R.H. Thomson飾)撫養。Anne的到來是一個意外,因這對兄妹想要領養的是一個可以幫他們農場做事的男孩。加上她在學校遇上的種種歧視與欺負,Anne的新生活在許多挑戰中開始。

【熱播電影推薦】

Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales 加勒比海盜 神鬼奇航:死無對證

類型:奇幻/冒險

導演:Joachim Ronning, Espen Sandberg

上映日期:05/25/2017

由Joachim Ronning與Espen Sandberg聯合執導,《Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales》是加勒比海盜系列電影的第五部。在這部影片中,Captain Jack Sparrow(Johnny Depp飾)遭遇了一系列不吉利的事件,而最令他煩惱的便是Captain Armando Salazar(Javier Bardem飾)對於他的不懈追捕。因Captain Salazar在魔鬼三角的暫時消失,海盜們變得更加猖狂。然而,隨著他的回歸,他展開一系列的追捕,令海盜們聞風喪膽,但他的終極目標是Captain Sparrow。而Captain Sparrow只有拿到Trident of Poseidon才能戰勝他。這一次,Captain Sparrow還能夠順利逃脫嗎?

【新專輯推薦】

Mandisa 《Out Of The Dark》

風格:Christian & Gospel

廠牌:Sparrow Records

美國福音歌手Mandisa在時隔將近四年后,在今年的5月19日發行了新專輯《Out Of The Dark》。這張專輯包含了18首歌曲,而專輯名稱也代表了她已走出患有抑鬱症的那段黑暗時期。有著在American Idol比賽中的亮眼表現與格萊美最佳福音專輯的殊榮,Mandisa在”Good Morning America”節目中第一次談論她陷入抑鬱症的過程與周圍親朋好友的陪伴與支持,并表示這張專輯表現了上帝如何將她從抑鬱症中解救出來。