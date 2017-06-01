西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看合唱團 Chinese Folk Choir】

融融合唱團年度演唱會

日期：6月3日（星期六）

時間：晚上7點

地點：Bellevue Saint Andrew’s Lutheran Church

詳情：https://sites.google.com/site/rongrongchoirseattle/

西雅圖融融合唱團將於6月3日星期六晚間7點在Bellevue Saint Andrew’s Lutheran Church（2650 148th Ave SE, Bellevue, WA 98007) 舉行2017年度演唱會。今年乃是合唱團首次在該場地演唱，並特別邀請了純女聲的西雅圖四季合唱團，一起為大家演唱歌曲包括：「最後的住家」，「Can You Feel the Love Tonight」，「上邪」，「城南送別」，「古月照今塵」，「花樹下」，「雪花的快樂」等中英文歌曲。歡迎音樂同好前來享受一個有著美好音樂的周末夜晚。會後還備有茶點招待。 門票可聯絡黃淑愉（Kelly Huang) 425-361-3501或呂民健 (MJ Lu) 425-644-760。

【看音樂劇 Musical】

歌舞廳

日期：6月13 至25日

時間：1pm/2pm/6:30pm/7:30pm/8pm

地點：Paramount Theatre

詳情：www.CabaretMusical.com

百老匯經典音樂劇《歌舞廳》來到西雅圖！由STG 呈獻，是次製作乃五十週年紀念季節的一部分，屢獲殊榮的Roundabout Theatre Company 誠意上演這齣獲TonyAward®多次加許的音樂劇。歡迎來到臭名昭著的Kit Kat Klub，Emcee，Sally Bowles和喧鬧的合奏團每晚都在舞台上吸引人群，並將他們的煩惱留在外面。但是，隨著二戰前德國的生活越來越不確定，柏林夜生活的頹廢魅力將足以讓他們經歷危機嗎？《歌舞廳》有著戲劇史上最令人難忘的歌曲，包括“Cabaret,” “Willkommen” 及 “Maybe This Time”，讓你盡情享受《歌舞廳》的歡樂，把生活和煩惱一併拋諸腦後。

【慶典節日 Festival】

菲律賓節慶典

日期：6月3至4日

時間：11 a.m. – 7 p.m.

地點：西雅圖中心 Armory及 露天劇場

門票：免費

詳情：www.seattlecenter.com

Pagdiriwang 慶典是為紀念菲律賓獨立日的活動，由華盛頓菲律賓文化遺產協會（FCHSW）舉辦， 自1987年以來逢六月首週於西雅圖中心進行，該活動已成為西太平洋地區最大的菲律賓文化藝術節。這個慶祝活動是西雅圖中心節日的一部分，也是西雅圖市贊助的一系列文化節目之一。 Pagdiriwang 為菲律賓人和其他市民提供了一個了解文化的場所。 它呈現了藝術，工藝，歌曲，舞蹈，音樂，歷史，文學和文化，以促進大眾更好地了解菲律賓文化遺產。今年的主題是「菲律賓：食物與節日之鄉」，通過文物，攝影，電影以及傳統食品來展示菲律賓文化。西雅圖中心提供了一個舞台和平台，以分享他們的傳統，成就和藝術表現。 Festál 節日活動吸引和啟發觀眾去體驗到廣泛社區的品格和深受歷程的獨特文化。