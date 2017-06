西雅圖最棒的泰國餐廳

By Staff

By Tracy Wang 版權所有,轉載必究

泰國餐廳在西雅圖極為普遍,青木瓜沙拉,綠咖喱與泰式炒粉幾乎佔據了每家泰式餐廳的菜單。然而,許多餐廳的菜單都非常類似,加上為配合美式口味,這些菜單往往都缺少新意。到底如何選擇最好的泰國餐廳?以下是14間值得推薦的地方。

1. May Kitchen and Bar

幾乎所有Vashon Island上的居民都對May Kitchen and Bar讚不絕口。儘管西雅圖的居民需搭渡船才能夠到達,他們美味的泰式炒粉,Pla trout與桌邊小菜還是值得這段路程的。

地址:17614 Vashon Hwy SW, Vashon, WA 98070

電話:206-408-7196

2.Bai Tong Thai Restaurant

儘管Bai Tong Tai Restaurant已經不如90年代時般熱鬧,它曾經是泰國航空的機組人員的聚集地點,食物的品質始終沒有改變。新開在Capitol Hill的分店也讓西雅圖的食客們不用跑至Tukwila就能享用到gaihor bai toey,hormok等特色餐點。

地址:16876 Southcenter Pkwy, Tukwila, WA 98188

電話:206-575-3366

3.Noodle Boat Thai Restaurant

泰式料理的忠實粉絲們都會來到在Issaquah的Noodle Boat。其中一大原因就是這家餐廳的廚師們每年都會到泰國去研究新料理以及製作辣醬。另外,許多餐點也都有趣的名稱,例如Queen of Banana, King of Garlic等。

地址:700 NW Gilman Blvd, #E104, Issaquah, WA 98027

電話:425-391-8096

4.Buddha Ruksa

因餐廳有著優雅的氣氛,Buddha Ruksa是一家在西雅圖西部非常有名氣的餐廳。食客們可以從品嘗Bags of Gold開始,這些煎餃裡面有蝦,雞肉,香菇等材料。另外,crispy garlic chicken與crispy duck也是非常好的選擇。

地址:3520 SW Genesee St, Seattle, WA 98126

電話: 206-937-7676

5.Viengthong

它是一家極為溫馨的餐館,主打低價餐點,也只接受現金。這家的泰式炒粉是用蝦米所製作。而青木瓜沙拉配上BBQ雞肉與放在竹籃里的糯米是這家餐廳的絕佳套餐。

地址:2820 Martin Luther King Jr Way S, Seattle, WA 98144

電話:206-725-3884

6.Thai Curry Simple

這家餐廳的主旨就是簡單,位置處在International District的它只在工作日的午餐時間營業。而咖喱則是這家餐廳的主餐,食客們也可根據個人喜好添加特製的辣醬。

地址:406 5th Ave, Seattle WA 98104

電話:406-584-2837

7.Soi

這家餐廳的一大特色是不再局限于泰式料理,因受到泰國北邊老撾的影響,食客能夠在這裡品嘗到fermented pork ribs, jerky, sausages, kor moo yahng以及som tum。

地址:1400 10th Ave, Seattle, WA 98122

電話:206-556-4853

8.Little Uncle

臨街的點餐地區已不見,代替那窗口的是一家在Capitol Hill的Madison Avenue上的完整的店面與一些戶外用餐區域。略微提高的價格顯示了他們致力於用更好的食材。推薦的餐點包括素食的泰式炒粉與只有在中餐時間提供的khao mungai。

地址:1523 E Madison St, Seattle, WA 98122

電話:206-549-6507

9.Araya’s Place

這家餐廳有許多的分店,包括U District與Bellevue。而它的特色在於它提供素食泰式料理,其中一些有名的餐點是Drunken Mushroom與avocado curry。

地址:2808 E. Madison St. Seattle, WA 98112

電話:206-402-6634

10.Noodle Nation

在所有在The Ave上開的泰式餐廳,Noodle Nation最為出眾,因為它提供kuayteowrhua。儘管這湯裡面還缺少一些食材,像是liver, tripe與cracklins,但豬血還是一大主要材料。

地址:4232 University Way NE, Seattle, WA 98105

電話:206-632-5833

11.Pestle Rock

位置處在Ballard的Pestle Rock提供泰國東北式料理。菜單上的菜色與西雅圖其他的泰國餐廳有著很大的區別。來到這家餐廳的食客們應該嘗試boar collar, homemade Thai sausage與frog legs。

地址:2305 NW Market St, Seattle, WA 98107

電話:206-466-6671

12.Mai Thaiku

曾經在Ballard的Thaiku搬到了Phinney Ridge。菜單上包括了許多不同種類的青木瓜沙拉,內含菠蘿蜜與雞腿的泰式草藥肉湯。除了餐廳,裡面還有一個小的吧檯。

地址:6705 Greenwood Ave N, Seattle, WA 98103

電話:206-706-7807

13.Pop Pop Thai Street Food

在西雅圖北邊的Pop Pop Thai Street Food是一家隱秘的餐廳,從大街上是看不到的。而推薦的餐點有yen ta fo, braised pork leg。

地址:13242 Aurora Ave N, Seattle, WA 98133

電話:206-695-2858

14.Noodle Hut

這家餐廳的house noodle soup其實就是boat noodles。其他一些有名的餐點包括tom yum, yen ta fo與pad keemao,而它的價錢也很公道。唯一要注意的是餐點辣的程度完全是按照泰國的標準,所有都非常辣。

地址:8418 Bowdoin Way, Edmonds, WA 98026

電話:425-423-7718