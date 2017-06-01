帶著你的毛孩一起走！ Furry 5K 為寵物孤兒籌款

西雅圖動物保護組織 Seattle Animal Shelter (SAS) 現正邀請各動物愛好者齊來參加6月11日（星期日）的 5公里慈善賽跑。本年乃是該組織第18屆年度的 “Furry 5K”，旨在為一直未找到家園而停留在庇護場所的動物進行籌款。成千上萬的參賽者將會伴隨著數百名四足毛茸茸的伴侶，一起完成賽事，而活動所有收益會直接捐助到庇護所的「動物基金」。

幫助動物基金 (Help the Animals Fund) 成立於1977年，為庇護所裡生病，受傷和曾被虐待的動物支付醫療護理費用。隨著庇護所的獸醫需求增加，志願者在1999年啟動了能與眾毛孩一起參加的“Furry 5K”，為基金籌集資金，並提高市民對寵物責任的認知。就以去年來說，該基金已覆蓋近25萬美元的獸醫費用。

「Furry 5K 幫助我們的庇護所成為一個救助組織。SAS是一個公開的機構，接受在西雅圖城市範圍內投降或被發現的任何動物。」西雅圖動物庇護所代理總監安格雷夫斯（Ann Graves）表示，「因為慷慨的Furry 5K 捐助者，我們才可以為牠們提供一系列的獸醫服務，並確保所有可被領養的動物都能被安置在有愛的家中。」

庇護所工作人員預計，今年的慈善賽跑將吸引2000多人和1,000犬隻參加。當天比賽登記時間為上午10時正，比賽開始之前市民亦可到Pet-a-Palooza — 一個包括娛樂，音樂，比賽，獎項和互動園區。而 “Furry 5K” 更是Puget Sound區域裡的少數鼓勵參賽者與他們的狗一起跑步的比賽，勝出的毛孩及主人能得獎牌，而勝出的參賽團體也會得到獎杯嘉許。

Furry 5K 詳情

日期：2017年 6月11日（星期日）

登記時間：上午10時

賽跑時間：上午11時30分

步行時間：上午11時40分

地點：Seward Park, 5900 Lake Washington Blvd. S., Seattle

全長：5公里 (k) / 3.1 英里 (mi)

所有要登記或獲取更多信息，請訪問http://www.furry5k.com。

西雅圖動物庇護所

Seattle Animal Shelter

位於2061 15th Ave。領養及查詢開放時間：週二至週日，中午至下午6時。欲了解更多信息，請致電206-386-PETS（7387）或訪問http://www.seattleanimalshelter.org。