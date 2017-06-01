被人工智慧搶了飯碗怎麼辦？諾獎經濟學家這樣回答

「機器人和人工智慧正在取代一些技術工種的工作。」5月27日，「上海論壇2017」年會上，2010年諾貝爾經濟學獎得主克里斯多夫·皮薩里德斯（Christopher Pissarides）在面對台下700多名全球各地智庫、高校、政府、企業、媒體等機構的嘉賓和代表演講時，如此指出。

就在同一天，中國圍棋職業九段棋手柯潔與AlphaGo的「人機大戰」落下帷幕，最終柯潔三戰皆負。這位著名棋手淚灑當場，一度哽咽稱，「它太完美我很痛苦，看不到任何勝利的希望」。

如果說「人機大戰」讓大家見識了人工智慧的威力，那未來人工智慧到底會搶走多少人類的工作？

日前，《日本經濟新聞》和英國《金融時報》的一項共同研究調查顯示，在全部820種職業、2069項業務工作中，34%的人類工作可以被機器人替代。

對此，斯托弗·皮薩里德斯表示，人工智慧和電腦、電器設備包括機器人設備，將會取代越來越多由人工所從事和操作的工作，「這種取代是必然的」。

不過，他同時指出，雖然某些傳統意義上的工作崗位會遭到人工智慧的重創，但新的工作崗位在新的經濟體系當中出現也是必然。比如，未來「健康衛生領域會有更多的崗位出現，同時跟以往任何時候相比，我們對教育的需求會更大，也會帶來更多的工作機遇。」

斯托弗·皮薩里德斯表示，不管是歐洲、美國，還是日本等，都在走向老齡化。2050年將是非常重要的時間節點，屆時幾乎所有主要經濟體的老齡化人口都將處於巔峰狀態。

他預計，到2025年，中國10%的國內生產總值（GDP）將被用於醫療健康領域，隨之而來的是大量勞動生產力為獲得更多的收益而進入到醫療健康行業。

斯托弗·皮薩里德斯說，資料表明，在美國、荷蘭、德國等發達國家，有15%甚至更多的人口，在從事醫療健康領域的工作，包括對老年人、兒童和殘疾人的護理，而中國目前只有2%的人口在從事這方面的工作。「中國政府要準備好應對醫療健康領域不斷增加的就業需求。」他提醒道。