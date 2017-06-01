擊敗谷歌母公司！ 亞馬遜股價 首度漲破千元大關

亞馬遜股價30日開盤一度衝破1,000美元。美聯社

在谷歌母公司字母(Alphabet)和亞馬遜(Amazon)誰將最先突破每股1000元的競爭中，亞馬遜獲得了勝利。

CNBC報導，亞馬遜股價30日盤中突破了每股1000元，最高達到1001.2元，這也是該公司股價有史以來第一次突破1000元。不過，亞馬遜股價尾盤有所回落，最終收盤價為996.70元，漲幅0.09%。

在今年截至目前為止的美股市場交易中，亞馬遜的股價已經累計上漲了33%，從而使其市值增加了1200億元左右。

據FactSet公布的資料，目前在美國股市，還有其它14檔股票價格在每股1000元以上，但是這14檔股票中只有一只是科技股Priceline，目前該公司的股價在每股1865元附近。需要注意的一點是：亞馬遜的市值是這14家公司市值總和的4倍還要多。

自從1997年上市以來，亞馬遜已經拆分過三次股票。在1998年亞馬遜的股票進行了一拆二；在1999年1月份，亞馬遜第二次分拆股票，這次是一拆三；在1999年9月份，亞馬遜第三次宣布分拆股票，這次是一拆二。因此，當亞馬遜股價突破每股1000元的時候，從技術分析的標準來講，相當於亞馬遜的股價已經達到了每股1萬2000元。

華爾街分析師為亞馬遜股票設定的目標價中值為1100元，這意味著他們預測該股未來還將進一步上漲10%。Solaris Asset Management投資長格里斯基(Tim Ghriskey)說：「對於任何一檔股票來說，1000元都有點像是一種心理障礙，但實際上這只不過是又一個數字罷了，我們仍舊很相信這檔股票。」

同時，字母的股價距離1000元並不遠，字母的A類股票價格30日已經達到了每股996.17元，漲幅為0.29%。

亞馬遜公司（Amazon）股價30日開盤一舉衝破1,000美元，為這位美國電商巨人成立以來股價首度站上此一里程碑。

在4月發布令人驚豔的獲利財報後，亞馬遜股價一路扶搖直上，本月來已九度刷新收盤新高，今年來股價漲逾30%。目前市值已攀抵4,800億美元左右。

分析師說，亞馬遜的庫存管理的優勢與Prime廣受消費者歡迎，是股價後市持續看漲的主因。分析師預期這檔股票在年底前至少漲至1,110美元，有些分析師更樂觀，將目標價調高至1,250美元。