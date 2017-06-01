西雅圖市議會讓步，少年監獄或可再商榷？

反對在金郡建立少年監獄的示威者（约翰尼·安德鲁斯/西雅圖時報）

（編譯：劉健）西雅圖城市建設部門在去年十二月已經決定批准了中央地區新監獄和青年法院的使用許可證，但在星期二議會通過一項法案，議員麥克·奧布萊恩（Mike O’Brien）說道，少年監獄的建設許可或仍存有商榷的餘地。

反對監獄建設的組織與數十個包括有金郡NAACP和華州租戶聯盟（Tenants Union of Washington State）等機構合作，向城市聽證審查委員提交了反對建設的上訴。然而聽證審查員蘇·坦娜（Sue·Tanner）在三月份以處理上訴管轄權不足為理由駁回了訴求。在星期二通過的法案條例中明確規定，該許可決定可以繼續上訴。這可能將使得社會活動家繼續將案件上呈，並有可能在金郡高級法院上進行法律訴訟。議會成員莎莉（Sally·Bagshaw） 和 蒂姆·伯吉斯（Tim·Burgess）對少年監獄項目將有可能被一直拖延的情況表示擔憂。

早在2012年，金郡選民批准了2.1億美元的征稅，用於替代12大道及東阿德街（East Alder Street）現有的少年司法綜合機構。反對者聲稱在2012年舉行票選監獄通過的法案的語言指示不清晰，則表示城市應該投資於我們的青少年，而不是建立新的監獄。這個問題也有可能會在今年夏季的新任市長候選人辯論中出現。自1990年代以來，金郡的少年拘留率減少了70%以上，然而黑人青年仍然更有可能被監禁。