特朗普或已決定退出巴黎氣候協定

上週末在義大利西西里島舉行的七國集團（G7）峰會，未能就氣候變化問題達成共識。Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images

日前，美國著名新聞網站Axios報導稱，白宮可能通過正式程式退出協定，或者取消美國簽署的聯合國氣候變化框架公約，這份公約是巴黎協定的基礎。由此，特朗普近期會宣佈退出巴黎氣候協議的傳聞被炒得沸沸揚揚。

5月31日，美國CBS白宮記者 Major Garrett表示，特朗普很可能決定將退出巴黎氣候協定。但他本人還未親自向外界透露最終答案。此前據美國媒體Axios報導，根據直接知悉決定的兩個消息來源，特朗普總統決定退出巴黎氣候協議。包括環保署署長在內的小型團隊將制定並執行退出的詳細計畫。他們正在決定是否啟動全面，正式的退出——這可能需要3年時間。或者退出基本的聯合國氣候變化條約，這將會更快但更極端。

不同於特朗普，歐盟和中國將在舉行布魯塞爾會議上做出力挺巴黎氣候會議的姿態。歐盟兩名官員31日表示，在應對全球氣候變暖問題上，世界可以相信歐洲的承諾，我們將共同支援巴黎，我們會捍衛巴黎氣候協議。

歐盟和中國這個週三（31日）開始將在布魯塞爾舉行會議。歐盟委員會主管能源的副主席塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 31日表達了歐盟會堅定不移地支援巴黎氣候協定的決心。

一位匿名歐盟官員對記者表示，峰會時，歐洲和中國將會針對氣候變化發表一份聯合聲明。他還表示，中國作為二氧化碳排放大國將會和歐盟一道表示將落實巴黎氣候協議。

歐盟委員會主管能源的副主席塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 還表示，我們已經看到了相關的報導。但全球不論是亞洲還是非洲或是中國，全世界對歐洲的期望很高。我們在應對氣候變化上定會擔當領軍人物，全力維護巴黎氣候協議。他還表示說，即便是美國退出了巴黎氣候協議，那也不是人類的終結。

歐盟氣候保護專員卡耐特（Miguel Arias Cañete）31日也發推文表示，全球在應對氣候變化上可以相信歐盟的承諾。我們將共同支援巴黎、捍衛巴黎氣候協議。

特朗普此前就表示過要徹底廢除「清潔能源計畫」。「清潔能源計畫」由美國前總統奧巴馬提出，涉及到應對氣候變化和減少有害物質排放。該計畫要求到2030年美國發電廠碳排放目標在2005年基礎上減少32%，這意味著大量燃煤電廠將關閉。「清潔能源計畫」因此曾引發爭議，並被美國環保局暫停實施。

如果特朗普政府想要廢除「清潔能源計畫」，就「強烈建議讓美國完全退出巴黎協定」。因為繼續遵循巴黎協定的條款會讓美國政府在廢除「清潔能源計畫」時面臨「巨大訴訟風險」。

聯合國秘書長古特雷斯３０日說，氣候變化不容置疑，必須為此採取行動，且其中蘊含許多機會，他敦促全球執行《巴黎協定》，呼籲各國領導人、商界和民間社會為此共同努力。

古特雷斯當天在紐約大學斯特恩商學院發表了題為《氣候行動：動員全世界》的講話並回答了聽眾提問。他說，氣候變化本身不僅是個直接威脅，而且放大了從貧窮、流離失所到衝突在內的眾多威脅。去年，全球１１８個國家和地區的２４００多萬人因自然災害流離失所。

他說，就氣候變化採取行動是必須的，而且還帶來了機會。應對氣候變化的行動帶來了新產業、新市場、更加健康的環境、更多工作機會，同時減少了對化石能源的依賴。越來越多人認識到，實現２０３０年可持續發展議程可以與應對氣候變化攜手並進。截至３０日，《巴黎協定》已得到全球１４７個締約方批准，其溫室氣體排放量占全球總排放量８２％以上。

為此，古特雷斯呼籲各國政府、商界和民間社會為氣候行動提供支援，以造福後代。他還在講話中對中國致力於發展綠色經濟表示讚賞。

古特雷斯說，他將努力促進各方領導層參與氣候行動；使聯合國發展系統全力支援氣候行動和２０３０年可持續發展議程；與各方一起努力促成全球能源轉型；與各國共同支持減排、提高適應能力、落實各國的國家氣候行動計畫；鼓勵各方結成夥伴關係落實《巴黎協定》。他說，他計畫在２０１９年舉行氣候峰會。

就美國近日將決定是否退出《巴黎協定》一事，古特雷斯表示，如果有政府懷疑全球是否需要這一協定，那也是其他各方更加緊密團結走下去的理由，為此需要更廣大的聯盟，包括民間、商界、學術界等。他說，即便美國政府決定退出《巴黎協定》，美國不少城市、企業、民間社會仍會致力於應對氣候變化。

２０１５年１２月，《聯合國氣候變化框架公約》近２００個締約方在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協定》。２０１６年１１月，《巴黎協定》正式生效。這是繼《京都議定書》後第二份有法律約束力的氣候協議，為２０２０年後全球應對氣候變化行動作出了安排。