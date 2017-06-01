西雅圖再次成為全美人口增長率最快城市 總人口超過七十萬

西雅圖人口增長率變化過程（The Seattle Times）

（編譯：陸雨陽）西雅圖城市發展迅速，而年均人口增長率甚至已經超過美國後淘金年代的人口爆發時期。

根據美國人口普查局發佈的最新數據來看，這十年以來，西雅圖又一次成為了全美人口增長最快的城市。

如果你是去年搬來西雅圖的數千人之一，那麼你對這次的人口增長率貢獻很大。

從2015年七月一日起至2016年同期，西雅圖總計增加了兩萬一千名人口：平均每天增加57人。這一年裡，西雅圖的人口增長率為百分之3.1。這在全美人口數量最多的前五十名城市中名列第一。之前，西雅圖的人口增長率一直排名第四。

而回到2013年，當時西雅圖因為增加了一萬八千人和百分之2.8的人口增長率當選第一名還令人感到驚訝。現在看來，當時的增長率也不過如此，西雅圖已經成為眾所週知的美國大城市之一了。

據以往數據顯示，五十年來人口增長率超過百分之三的城市僅僅出現過一次，那就是2012年的德克薩斯奧斯丁市。

奧斯丁也是唯一一座除西雅圖之外兩次成為人口增長率第一的城市，但是德克薩斯州州府在近幾年人口增長率漸漸下降，現在已經掉出了前五名。而之前排名第一滴城市丹佛，現在落到了第八名。

相比之下，西雅圖在努力保持這一趨勢。但是未來會怎樣大家都不知道。

人們一定會覺得西雅圖快速增長的房價會抑制人口增長迅速的趨勢。然而，這並不能阻擋人們蜂擁而來的熱情。畢竟這座城市提供許多高薪工作。

此外，西雅圖不僅人口增長率飛快，去年，人口總數還首次通過了七十萬人的關卡。值得注意的是，從2009年的六十萬人口數到現在的七十萬，西雅圖歷時不到十年。

根據美國人口調查局數據顯示，西雅圖的人口數量在2016精確來看為七十萬四千三百五十二人。西雅圖依然是全美第十八大城市，人口密度排名第十，現在為美平方英里八千三百九十一人。

從原始數據來看，鳳凰城在2016年是新增人口最多的城市，總計增加了三萬兩千人。而西雅圖以增加了兩萬一千人口位居第五，位於紐約之後。

在華州人口數量少於五萬的城市中，只有一座城市的人口增長率超過了西雅圖：雷德蒙德，增長率為百分之3.2。表爾威市人口增長率還不到雷德蒙德的一半，其中也有人口數減少的城市，那就是人口下降率為百分之0.1的岸線市（Shoreline）。

當然，西雅圖還是位居華州大城市之首，其次為斯波坎，塔科馬，溫哥華和表爾威。而華州最小的城市則是柯如柏（Krupp），在2011年僅僅增加了一個新人，總人口數為49。