福利好？星巴克員工：不改善問題 將重創營收

有員工指出，星巴克忽視人力短缺、要求增多和薪資等問題，都將對銷售造成衝擊。（AP）

網站Business Insider報導，在美國咖啡連鎖龍頭星巴克近期推出改善客戶關係的行動之際，咖啡店員工卻在受訪時表示，這項行動只證明公司高層根本不瞭解各分店的實際狀況。員工指出，星巴克忽視人力短缺、要求增多和薪資等問題，都將對銷售造成衝擊。

逾十幾位在職和離職的星巴克員工在受訪時表示，若星巴克想讓銷售成長、同時維持正向積極的聲譽的話，就必須要推動重大的調整，包括改善人力短缺、薪資、咖啡店員工和行政人員的疏離關係等問題。

雖然星巴克多年來在全球和美國地區同店銷售都持續增加，但今年第1季來客數出現下滑，第2季則持平，意味愈來愈少人造訪店面，在在顯示星巴克正面臨營運表現的節骨眼。

星巴克都讓門市經理決定店內多數人事決策，星巴克表示，去年夏季區域經理並未發現重大問題，而除了正常營運作業外，過去一年也未提出需改變的需求。

但星巴克許多員工卻不這麼想，受訪員工表示：「許多分店人力都短缺，而且我認為這是管理層有意為之的結果。店面經理寧可人力短缺，也不願意多付加班費。」

先前還未卸下星巴克執行長一職的舒茲（Howard Schultz）去年7月在媒體報導人力短缺問題後，便發表公開信，承諾10月將加薪、提高股票選擇權、改善福利、穩定的班表調度和新服裝規定等。然而，10月加薪的措施了取代每年1月的加薪，因此星巴克的員工今年尚未獲加薪，有些員工認為薪資仍是太低。

根據Glassdoor的資料，美國星巴克店內服務員的平均時薪為9.5美元；相形之下，根據美國勞工統計局，麥當勞員工的平均時薪約8.49美元，咖啡店服務員時薪的中位數約10.28美元.