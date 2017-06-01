台灣美食廚藝大師深入西雅圖主流示範經典台菜

西雅圖中華文化藝術協會日前在西雅圖華僑文教服務中心協輔下，安排由僑務委員會遴派之兩位台灣美食廚藝講師溫國智及李建軒，於5月13日西雅圖台美人傳統週系列活動之一，已有18歷史之「華大台灣夜市」中獻藝，現場慕名前來的主流社區民眾估計逾千人，講師示範台灣美食廚藝並贈送精緻蔬果雕刻，皆令參觀民眾印象深刻、讚嘆不已。

5月15日則前往Renton Technical College（RTC技術學院）餐飲系示範教學，師生均對兩位廚藝老師的精緻刀功及擺盤創意藝術，讚譽有佳。校長Kevin D. McCarthy全程於教學現場觀摩，並感謝我方安排使學生有機會親身體驗與實作異國風味美食，成果發表後，同學們紛紛要求與兩位講師合影並簽名留念，並好奇計畫以台灣美食為主題之旅遊。

西雅圖中華文化藝術協會創會會長房苔蒂僑務顧問，前會長杜世軒，動員該會熱心幹部，全力承辦「2017年美西地區台灣美食廚藝巡迴講座」，除兩場活動圓滿辦理成功外，期間並安排講師前往多家本地僑營台灣美食餐廳參訪，就菜餚品質口味、食材搭配、環境整潔、空間規畫等，提供建議。

駐西雅圖臺北經濟文化辦事處處長姚金祥及僑教中心主任陳敏永，特別前來加油打氣，慰勞廚藝講師的辛勞，感謝承辦單位藉由美食廚藝的文化軟實力深入主流社區，並以台灣美食國際化來提升台灣能見度。