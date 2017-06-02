「嫺」情共聚西雅圖 為健安慈善演唱

(JY 報導) 在華人一向的傳統是要自己親自照顧家人，因為從小我們都學會《人倫之道以孝為首》。 但在1985年，有人提出要為不懂英語的華裔耆老開辦療養院。因為當時新成立的華人療養院協會的調查顯示大約有二十至三十位西雅圖華裔人士正住在療養院內。沒多久，日裔療養院新的院舍落成，在他們遷至新院後，舊的院舍空置。1986年六月二十八日，華人療養院協會與日裔社區簽署四年合約，租用舊的日裔敬老療養院，開辦為華人而設的健安療養院。它是全美第一所由華人社區擁有及管理的華人療養院。健安的服務宗旨是保持華裔敬老、莊敬尊嚴的傳統，並希望在一個溫暖有愛心的環境下，為我們的耆老提供他們所需。因此它的服務包括有會華語的員工方便了解和關心華裔耆老、提供中式膳食及時常舉辦一些富有中華傳統文化的文娛活動。健安療養院在1987年七月二十三日接受第一位院友。

每年它都成功通過州政府的實地檢查。在1991年，它更因為連續三年的優異檢查成績，而獲華州政府的療養院諮詢委員會之表揚。1992及1993年華州療養院協會頒發卓越表現獎予健安。1995年，健安又獲全美耆老居屋及服務協會頒發Hobart Jackson 社會責任獎。1990年一月，健安療養院的床位已告住滿，申請入住的輪候名單則愈來愈長。華人療養院協會的長遠計劃委員會開始為健安的未來綢繆。健安的第二次大型基金籌募運動隨著展開，是次的目標為二百五十萬元，口號為；『興建我們自己的療養院』。1996年十月，華裔社區慶祝健安新院落成及正式啟用。六個月後新的療養院已告住滿。

健安早早就明白為耆老們提供全面的照顧服務，在他們的老化過程中為他們推出一些相應的服務。2000年，健安利用GlaxoSmithKline公司所頒的的SHARE創意獎金成立了社區護理服務網，為耆老及其家人提供居家的醫療和照護服務，如家居照顧、家訪醫護、病人家屬支援、慢性病個案管理及阿滋海默症服務等。在2008年，健安推出善終安寧服務，是第一個專為亞裔社區內生命快到盡頭的病者及其親人而設的善終服務。而且自2017年起，健安和亞裔銀髮族關懷基金會（銀髮族）攜手合作，為東區的亞裔社區帶來更多的康健活動和健康教育，向社區人士提供更多的選擇，為長者提供更多相互支持的機會。

健安一直致力為西雅圖華人耆老服務，是我們社區中有遠見和表現出色的非牟利團體之一。在它的營運過程中，健安療養院達到，甚至超出其提供高質素服務的目標。健安的成功並非僥倖。由開始，健安已努力在社區打好根基。其董事會成員、熱心忠誠的義工及專業的職工成功爭取到社區人士的不斷支持。至今，健安依然為華人社區的耆老提供高質素的照護和滿足社區內的各種需要。因此也有很多華人社團都會每年舉辦活動，並將收益捐贈給健安等機構。

今年香港電視紅星麥翠嫻小姐將於6月8日晚上5時到8時，在康樂大酒樓參與千年免費老人宴及舉行慈善簽名唱會。麥翠嫻是1980年代亞洲電視花旦之一，1986年，美國總統福特訪問亞視時，她以亞視名旦的身份給總統獻花。1990年代中期結婚淡出娛樂圈，婚後主要從事商業活動。她愛港、愛國，關心家鄉番禺發展，帶動海外僑胞返鄉投資設廠。從商後還多次回番禺作慈善演出，捐贈番禺助學基金。1998年被推選為政協第十屆番禺市委員會委員，2003年和2006年分別任政協第十一屆、第十二屆番禺區委員會特約委員。當天除了麥翠嫻小姐外，還有西雅圖無人不曉的余風(再世羅文)和Rosa (慈善歌后)傾力演出。

演唱會最主要的目的是對年長者們為我們的生活和社會所做出的貢獻。 希望透過這次的慈善活動，讓更多的朋友認識健安，​​好讓有需要的耆老能夠繼續獲得優質的健康和社會服務。大家記得餘留6月8日，參加這麼有意義的活動！可以選VIP席$60，普通席$45，每人才幾十元，就能享受美食、聽著好歌、又能跟三五好友一起聚會做善事，大家不要錯過！請迅速到以下售票處購買門票─206-622-7997(環球旅行社); 206-381-9888(康樂大酒樓)。