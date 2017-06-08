【新劇推介】

The Keepers

類型：犯罪/記錄

頻道：Netflix

首播日期：05/19/2017

根據在1969發生的綁架與殺人案件為啟發。這部迷你劇集由七個紀錄片所組成，嘗試記錄並且探討可能殺害Sister Catherine Cesnik的真兇。劇集的開始完整的講述了從Sister Cathy在11月7號失蹤到隔年1月3號尸體被發現的過程。儘管這起案件在當時的Baltimore屬於非常大的案件，但是始終沒有抓到兇手。時隔大約50年后，Sister Cathy當時的兩位學生Gemma Hoskins與Abbie Schaub開始著手收集資料并訪問許多可能知情的人，包括退休警察，學生等，希望可以找出兇手。





【熱播電影推薦】

Wonder Woman 神力女超人

類型：動作/冒險

導演：Patty Jenkins

上映日期：06/02/2017

由Patty Jenkins執導，Gal Gadot與Chris Pine主演，Wonder Woman將重心轉向了一位女勇士的故事。發生在第一次世界大戰，Wonder Woman原本只是一個生活在和外界沒有接觸的天堂島上的Diana公主（Gal Gadot飾）。從小就接受嚴格的武打訓練，Diana長成了一位厲害的女戰士。直到有一天，一架美國飛機墜毀於她的小島上，她才從那位美國飛行員Steve Trevor（Chris Pine飾）得知外面的世界正在經歷著一場巨大的戰爭與混亂。當更多的士兵來到天堂島，并打亂他們原有的生活，Diana決定離開天堂島。為正義而戰，Diana變身成為了Wonder Woman。





【新專輯推薦】

Dua Lipa《Dua Lipa》

風格：Synthpop/ Pop

廠牌：Warner Bros.

Dua Lipa的第一張同名錄音室專輯《Dua Lipa》于6月2號發行。這張專輯一共收錄了12首歌曲，而其中的六首已作為單曲提前公開，并取得非常亮眼的成績。自從她在2015年與Warner Bros.簽約，她就已經開始準備這張專輯，包括與許多著名製作人，像是Andrew Wyatt合作。Dua Lipa表示這張專輯完整的表現了她現在對於愛情，名氣與增權的態度，并希望聽眾們能夠與她的音樂產生共鳴。