西雅圖將徵收含糖飲料稅 市議會已通過最後票決

本地174工會商務人員皮特·蘭博（Pete Lamb）表示反對徵稅（Greg Gilbert/The Seattle Times）

（編譯：陸雨陽）西雅圖市議會在本週一（6月5日）通過了向蘇打飲料和含糖飲料徵收購買稅。無糖飲料不被納入徵稅範疇。含糖飲料稅收將從七月初開始正式實施，每兩升蘇打飲料將被徵收約1.18美金的稅錢。

西雅圖市議會週一正式通過了向含糖飲料徵稅的議案。該議案倡導者表示徵稅將會減少不健康飲料的購買率，以此來幫助本市居民提高健康飲食，尤其是為低收入人群和有色群體。

他們認為這些群體中的少年兒童是含糖飲料的主力市場，而這些人也多因為食用糖分過高而患有肥胖症。

投票結果為七比一，其中議會成員麗薩·赫勃德（Lisa Herbold）投出了反對票，議會成員卡莎瑪·沙萬特（Kshama Sawant）缺席了該會議。

美國已經有個別城市開始徵收含糖飲料稅，比如加州的伯克利市、德克薩斯的奧斯丁市、費城、芝加哥等。

西雅圖兒童肥胖症防治中心主任維克特·科曼（Victor Colman）說：「這對西雅圖來說是一件好事，徵收含糖飲料稅雖然不能算是兒童肥胖症的萬能藥，但至少是為預防肥胖症作出了跨出了重要的一步。含糖飲料購買率將會大幅度降低，我相信兒童肥胖症也會隨之降低。」

經過歷史數月的辯論後，這項由市長穆雷提出的含糖飲料徵稅議案終於通過了。而許多從商人士和工會代表對此結果並不看好，他們認為這回傷害到大型企業並導致無法估量的工作崗位的流失。

市議會就關於無糖飲料是否應該被徵稅；糖漿是否該被徵稅；還有徵稅標準和稅收用途都進行了討論。最終決定對每一盎司含糖飲料徵收1.75美分的稅，這意味著顧客每購買兩升的瓶裝可樂都會被額外收費1.18美金。

這項稅收將會從明年起開始徵收，除非反對者在公民公決時成功阻止了該議案通過。無糖飲料將不會被徵稅。此外，市議會選擇不對百分百果汁、奶粉、藥用飲料和減肥飲料徵稅。

運動飲料比如佳得樂，能量飲料比如紅牛，果汁類比如陽光D都在徵稅範圍內，還包括糖漿和常見含糖飲料。一些市議會成員認為無糖飲料也應該被徵稅，因為許多有錢的白人購買無糖飲料較多。這也是通過種族公正分析之後得出的建議。但有市議員認為，無糖飲料對健康有害的科學依據並沒有含糖飲料對健康有害的科學依據可靠，所以最後無糖飲料暫免徵收。市長穆雷最初並沒有把咖啡店販賣的咖啡飲料納入徵稅範疇。後來他卻改口暫免徵收了奶類飲料。所以週一投票過後，星巴克飲料是否會被徵稅並不清楚。

根據穆雷的議案介紹，含糖飲料徵得的稅收大部分將用於為華州教育項目注資，這將惠及許多來自低收入家庭的兒童。但市議會認為稅收應該側重於提倡健康飲食相關的項目。