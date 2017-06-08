I-90快速車道關閉 預計通勤時間不受太大影響

預計建成後的I-90浮橋輕軌線。

（編譯Tracy Wang）海灣運輸署的最新輕軌計劃是建設長達14英里連接華盛頓州東部與西雅圖的輕軌線路。工程耗資37億，途經州際90的輕軌線路已在6月1號開始建設，而州際90的快速車道已在6月2號正式關閉。

因這條輕軌線路將途經州際90，在建成後，將成為世界上首個建在浮橋上的輕軌構造。工程師們表示他們將運用常用的材料與設計技術來完成這條線路。其中一名通勤的駕駛，Brady Wright，表示州際90的交通變得越來越差，從西雅圖市區到高速公路常常需要20分鐘的時間，堵車與州際的關閉都影響著通勤的駕駛，但輕軌的建設將給民眾帶來更多的方便。而這條線路的建成能夠將乘坐輕軌的民眾來去Bellevue與西雅圖市區的時間縮短到15分鐘。因浮橋的存在，工程師們需要讓線路構造能夠承受6°的移動範圍。為保證民眾的安全，海灣運輸署與Tacoma一家公司合作建造出兩座原尺寸的軌道結構，並按照未來正常班次的數量來模擬各種可能發生的情況。結果顯示，這個構造設計安全的通過各項測試。這條線路預計在2023年開跑。

因快速車道的關閉，民眾預測來去默瑟島（Mercer Island）將增長交通時間。報告顯示，當民眾習慣這些改變與輕軌的建設，來去默瑟島的時間將不會與之前有太大的改變。而當輕軌工程結束，海灣運輸署的Rachelle Cunningham表示交通時間將有略微的改善。從默瑟島到東部的通勤時間將縮短3分半鐘，獨自一人的駕駛將需多花兩分鐘到西雅圖，而選擇拼車或乘坐巴士的民眾將可以少花兩分鐘。

默瑟島居民Michael McLeod表示，他擔心的不是州際90的交通，而是島內的交通時間。獨自一人駕駛將無法使用Island Crest Way入口匝道，而使用其他道路可能將造成街道堵塞。他繼續說明，如默瑟島上的交通因輕軌而增加15到20分鐘的通行時間，那麼這對居民是不公平的。

儘管報告顯示民眾通行時間不會改變太大，海灣運輸署與華盛頓州交通部不能確定駕駛需花多少時間來適應因建設新線路而做出的改變，但表示會針對帶給默瑟島居民的不便與最新的交通狀況，給出相應的補償。