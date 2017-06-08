西雅圖再次給予反對者阻止建設青少年監獄的機會

2016年1月11日，反對中舉行集會反對金縣建造新的青年監獄。(Johnny Andrews/The Seattle Times)

（編譯：陸雨陽）6日，西雅圖市議會通過了一項法令，將再次給予反對者阻止建設新金縣青年監獄項目的機會。

市議會成員麥克·奧布來恩（Mike O’Brien）表示反對者值得被給予另一次阻止金縣建造新青年監獄的機會。市議會成員塞利·柏格蕭（Sally Bagshaw）和蒂姆·伯格斯（Tim Burgess）對給予反對者新機會，從而再次推遲了建設監獄的原計劃表示了擔心。

早在去年十二月，西雅圖建設局已經通過了在中心區域建設新青年監獄的計畫。

這個反對組織「停建綜合監獄」（Ending the Prison Industrial Complex）對市特派員蘇·坦納（Sue Tanner）的決定提出了上訴。 該組織包括了全國有色人種組織 西雅圖金縣分會（NAACP）和華州租戶聯盟（Tenants Union of Washington State）。

但是特派員坦納在三月駁回了該上訴，並表示她並不具有處理該上訴的司法權力。

而這次通過的法令，被市議員奧布來恩所提倡，他認為特派員坦納做出的這項決定確實可以被上訴。這項法令也許會讓反對者有機會和坦納再次對是否應該建設新監獄的決定進行談判。

市議員柏格蕭和伯格斯認為再次推遲多年前就決定的項目是不對的，金縣律師丹·賽特伯格（Dan Satterberg）也對此法令提出了反對意見。但是奧布來恩表示這些反對者有權利提出上訴，並表示這也許是一次改正錯誤決定的好機會。

金縣在2012年批准徵稅2.1億美元來建造一座新的青少年監獄，以取代現在位於第十二大道和東愛爾德街的建築。