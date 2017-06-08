橡樹景集團獲得KeyArena重建投標 市長穆雷對西雅圖合夥人退出表示遺憾

安舒茨娛樂集團（Anschutz Entertainment Group 簡稱AEG）投標設計圖。（AEG and Hudson Pacific Properties）

（編譯Tracy Wang）安舒茨娛樂集團（Anschutz Entertainment Group 簡稱AEG）總裁Bob Newman週日（4日）寄信給西雅圖市長Ed Murray，表示他的公司西雅圖合夥人（西雅圖合夥人）將正式撤出重建KeyArena的投標。由於西雅圖合夥人的退出，導致投標的公司只剩橡樹景集團（Oak View Group）一家。

週三（7日），西雅圖市長穆雷（Ed Murray）宣佈將正式與橡樹景集團商議KeyArena的重建事宜。

安舒茨娛樂集團由世界最大體育隊與活動所有者（AEG）與房地產公司（Hudson Pacific properties）組成。Newman在退出公開信中指出，儘管他相信他們的重建計劃是完美的，但因認為投標過程不夠完善，未能客觀、透明的分析兩個投標計劃的強項與弱項，最終決定退出投標。

因相信西雅圖值得擁有世界級的體育與娛樂會場，西雅圖合夥人努力設計出一個可以吸引專業籃球與曲棍球隊伍的會場，並收集了許多社區與城市領導的建議。然而，他們表示西雅圖政府並不積極參與這段過程，並且選擇不公開橡樹景集團的重要資金資料，儘管他們公司已公開他們計劃的資金情況。最後，他們強烈建議廣大市民與機構密切注意橡樹景集團的重建計劃，也重申他們公司對於西雅圖的重視。

針對西雅圖合夥人週日的信件，橡樹景集團也發表聲明，表示他們的重建計劃是百分之百私人融資，並且說明他們的合作夥伴，MSG與Live Nation，是體育與娛樂界最強的公司。而他們重建計劃的宗旨是為西雅圖提供最划算的重修規劃與為西雅圖修建一個適用於音樂，娛樂與體育項目的大型會場。

西雅圖市長穆雷在收到西雅圖合夥人的退出聲明後，表示遺憾。他表示政府有非常詳細的分析並探討這兩份重建計劃，而兩份計劃都各有利弊之處。在收到西雅圖合夥人的退出聲明之前，西雅圖已做好展開對於這兩份計劃的熱烈討論的準備，也準備好選出一個最適合KeyArena附近區域與西雅圖這個城市的計劃。西雅圖合夥人決定退出投標的舉動令Murray感到遺憾，因在5月19日，西雅圖合夥人才在一封郵件中讚揚城市機構，表示他們順利的公開環節幫助西雅圖合夥人加強他們的重建規劃。