The 5th Ave Theatre 呈獻： 全球首演《茶煲雙妹嘜》本星期重回高中

By Zita Lam

音樂劇 Romy and Michele’s High School Reunion《茶煲雙妹嘜》(又名:羅米和米歇爾的高中團聚)將在6月8日開始至7月2日於西雅圖 The 5th Ave Theatre 上演。由Brandon Jay 編曲、Gwendolyn Sanford 填詞,編劇Robin Schiff 會聯同導演Kristin Hanggi 及排舞家Peggy Hickey 帶給觀眾姐妹情深的流行世界。

根據1997年同名電影改編,故事講述Romy和Michele是兩個親密不可分割的最好朋友,十年後當她們回到高中團聚時,為了在其他人面前留下深刻的印象,故意編作自己的職業,令這段友誼亦即受到挑戰。這是The 5th Ave Theatre 製作的第18個新音樂劇,它的創意團隊班底充足,多首熱播來自80和90年代流行搖滾歌曲將會熱情演跳在舞台上。

「這個奇妙而充滿力量的新音樂劇,跟一眾能力驚為天人的演員可說是互相匹配。他們是一群非常有才華的人,我很高興他們能成為這個音樂劇製作的一部分。」執行和藝術總監David Armstrong 說,「找到一個這樣的故事是非常少見的,兩個最好的朋友成為故事的核心,而不是一段的浪漫劇情。 它結合我們基乎全女性創意團隊令人難以置信的創造力,獻給你一個真正偉大的音樂劇作品。」

而是次音樂劇最令人注目的當然是兩位女主角。分別飾演Romy White 和Michele Weinberger的Cortney Wolfson 及Stephanie Renee Wall 乃是第一次參演The 5th Ave Theatre 的製作。來自印第安納州的 Wolfson 曾參與多個百老匯音樂劇包括:”Kinky Boots” (Nicola), “The Addams Family” 和 “Les Misérables” (First Revival)。她也出演過“The Addams Family” 及 “Legally Blonde” 的巡迴演出。Wolfson 還曾出演電影及電視節目包括:”Are You Joking?” 和 “The Battery’s Down”。

Wall 曾於加州迪士尼冒險世界扮演 “Frozen” 裡的Elsa一角。演出經驗包括: “Michele in Romy and Michele’s High School Reunion” (紐約及洛杉機工作坊), “Elle in Legally Blonde” , “Mary Poppins in Mary Poppins”, “Fiona in Shrek”, “Louise in Gypsy” 和 “The Marvelous Wonderettes”等。

《茶煲雙妹嘜》Romy and Michele’s High School Reunion 門票為$29美元起,可在網站 www.5thavenue.org,致電 206-625-1900或在售票處購買。