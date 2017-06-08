特朗普邀功「斷交門」白宮救火

特朗普總統上個月在沙烏地阿拉伯會見了卡達的埃米爾謝赫泰咪姆·本·哈馬德·阿勒薩尼。（Stephen Crowley/The New York Times）

5 日，沙地阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國、埃及和巴林等八國切斷了與卡塔爾的外交關係及空域、機場和海港聯繫。特朗普6 日的一番話被解讀為「支持沙特等國孤立卡塔爾」。他當天在推特（Twitter） 上說，「在我最近的中東之旅期間，我曾表示不能再資助激進意識形態。領導人們指向了卡塔爾—— 看吧！」 「極端主義，所有線索都指向卡塔爾。也許這將是恐怖主義暴行最終階段的開端！」。

目前，科威特表示願意從中斡旋，尋找解決辦法。土耳其也呼籲對話，並表示准備居間協助，化解卡塔爾與多國間的爭端。

據BBC7 日報導，阿拉伯多國與卡塔爾斷交風波持續，特朗普總統也加入其中。他說，這是他近期訪問沙地阿拉伯的成果之一，訪問「已經有了回報」。

在特朗普發推文批評卡塔爾之後，美國政府部門忙於為其補救，因為美國在卡塔爾的空軍基地是美國對敘利亞、伊拉克、也門和阿富汗空中行動的中心，對從6 日開始的對極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）重鎮拉卡的打擊至關重要。

特朗普發推文後，美國國防部稱讚了卡塔爾允許美國駐軍並「持續致力於地區安全」，一名美國國防部發言人稱，他沒資格回答關於卡塔爾是否支持恐怖主義的問題。

美國國務院新聞發言人也對卡塔爾表示感謝，並稱卡塔爾政府已經在努力減少恐怖組織資金來源。

白宮發言人斯派塞也試圖緩和特朗普的語氣，稱特朗普在訪問沙特期間與卡塔爾埃米爾進行了「非常，非常有建設性的談話」，很高興卡塔爾領導人承諾加入切斷恐怖分子資金的合作。

另據CNN6 日報導，美國調查人員認為，此次「卡塔爾斷交風波」的導火索，即此前卡塔爾國家媒體播發的關於該國元首的一條「假新聞」，是由俄羅斯駭客植入的。

報導說，近期FBI 派往杜哈的調查組搜集的證據顯示，卡塔爾通訊社旗下網站5 月23 日深夜關於該國元首埃米爾泰咪姆·本·哈馬德·阿勒薩尼的講話的報導是被俄羅斯駭客侵入所致。泰咪姆在講話中表示支持伊朗和巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯），批評美國和沙地阿拉伯。次日卡塔爾立即表示， 這是被駭客入侵，報導不正確。

報導還說，美方調查人員稱， 調查仍在繼續，最終結果將於近期公佈。他們認為，雖然尚不清楚，此次入侵的疑似俄駭客是否由政府支援，但其目的是為了破壞美國與盟友的關係。他們還指稱，數月來， 疑似俄駭客一直在通過假新聞等方式干涉法德等國的選舉。目前，科威特表示願意從中斡旋，尋找解決辦法。土耳其也呼籲對話，並表示准備居間協助，化解卡塔爾與多國間的爭端。

卡塔爾遭全面封鎖 伊朗伸援手相助

沙特、埃及、阿聯酋、巴林、利比亞，也門、馬爾代夫等國5 日宣佈與卡塔爾斷交，卡塔爾對外交通也遭全面封鎖。國界三面沿海的卡塔爾遭各國封鎖導致食物來源中斷，引發國內民衆搶購食物的恐慌潮。相反，與卡塔爾友好的伊朗則稱將從海上運送物資到卡塔爾。伊朗農産品進口協會負責人列薩·努拉尼稱，在因外交風波而出現來自海灣國家食品供應停止的背景下，伊朗已准備好向卡塔爾提供各類食品。

目擊者稱，5 日卡塔爾民衆匆忙購買食品和飲用水。在出現與沙特的邊境關閉的消息後，商店的貨架瞬間就被一掃而空，例如鷄蛋、牛奶、水及米等民生物資，許多民衆都說從沒看過有這樣的事情發生。在沙地阿拉伯和卡塔爾邊境已經集結了大量重型卡車，平時只依賴這條陸路交通管道被中斷後，運送食物的卡車困在邊境無法進入卡塔爾，導致國內出現民衆搶購物資的恐慌潮。

對此，伊朗總統府政治事務高級官員哈米德·阿布－塔萊比當天表示，中東多國與卡塔爾斷交不能幫助沙特及其盟友解決地區問題。制裁的時代已經結束，斷交、關閉陸海空聯繫這樣的圍困方式都無助於緩解地區危機。一名伊朗官員透露，伊朗已經准備好向卡塔爾提供各類食品物資，他們將從海上運送且可在12 小時內就到達。

金融市場方面，當天卡塔爾股市隨即暴跌。卡塔爾基準股指開盤重挫5.5%，隨後跌幅進一步擴大至8.2%，約為18 個月新低。

華人親述：亞丁灣的中國軍艦是華人定心丸

6 日，斷交風暴的中心卡塔爾沒有呈現出太多慌亂。「當前阿拉伯國家正值齋月，在這段時間，卡塔爾的本國和外來居民通常會選擇外出休假和探親，因此卡塔爾國內的人相對較少。」一名在卡塔爾工作的中國人6 日表示。

北京《環球時報》報導，卡塔爾目前總人口大約260 萬，不過本國公民僅31 萬，外籍人士構成了卡塔爾服務業、建築和採油業的主要勞動力。卡塔爾居民大多信奉伊斯蘭教，多數屬遜尼派中的瓦哈比教派，什葉派占全國人口的16%。

卡塔爾華人華僑協會常務副會長馮鬆濤介紹，目前在卡塔爾常駐中國人大約為七八千，主要是中資企業人員及家屬、中餐廳等私營業主、在當地公司機構工作和學習的中國人。馮鬆濤表示，受信仰和生活方式影響，卡塔爾對華簽證並未放開，尤其是針對女性簽證申請者有較多限制，加上該國市場空間小，投資意義不大，所以中國人不多。

「我並未感覺到什麼緊張氣氛。」馮鬆濤說，雖然對局勢有一定擔憂，但當地華人比較樂觀，「中國海軍軍艦就在亞丁灣，這是我們的定心丸」。說到卡塔爾如今社會整體狀況，馮鬆濤表示，「當地政府、公司、銀行和學校都照常運作， 雖然有不少人開始囤貨，但總體來說，秩序一切都好」。

除了相對開放，卡塔爾在社會層面與其他海灣國家並沒有太大差異，但是說到外交政策，現代國際關係研究院研究員田文林6 日用了「標新立異」一詞。他說，雖然是個小國，但卡塔爾想搞大外交，一直試圖發揮地區大國的影響力。

田文林表示，卡塔爾「總想扮演橋樑角色，誰也不得罪。正因如此，塔利班、哈馬斯等一些難被中東其他國家接受的組織在卡塔爾首都杜哈被允許開設辦事處，同時，它也能容納什葉派占多數的伊朗。這種態度在中東地區實在是比較出位」。