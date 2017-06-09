家有老人才完整 – 陳潔

這幾天每晚都守在電視機旁，準時收看熱播電視劇《老有所依》，電視劇特別貼近生活，是一部都市情感話題劇，圍繞親情為主題，以家庭與溫情為主，主要講的是因「養老困局」引發的話題。作為獨生子女，父母為養育我們費勁千辛萬苦，如今歲月蹉跎，老了老了，如何能安享晚年。看這部電視劇，讓我深深體會到，老人是個寶，有老人的家才算是個完整的家。

在劇中講述了三個家庭的喜怒哀樂，每個家庭都是三代同堂，兒子兒媳、孫子、爺爺奶奶，或是女兒女婿、孫女、爺爺，父母年紀大了，兒子女兒或是不在身邊，在身邊的也都有各自的生活，為了生活忙活著。說明了中國已逐漸步入老齡化，很多關於老人養老的問題普遍存在，空巢老人居多。家裡條件好的，請個保姆，老人在家，連個說話的人都沒有，年紀越大，就越怕寂寞，怕孤獨。

一個人在家守著空蕩蕩的房子，常常悶悶不樂，鬱鬱寡歡，站在視窗眼巴巴的盼著兒子女兒下班，孫子孫女放學，一家人在一起熱鬧熱鬧。有的實在跟老人處不來，又沒時間照顧的，就把老人送去養老院，請專人護理，偶爾去看看。

其實老人心願挺簡單的，就希望兒子女兒，孫子孫女都能在身邊，有人陪著說說話，聊聊天，一家人開開心心，熱熱鬧鬧，和和睦睦的，就比什麼都好。道理可能大多數人都懂，但能做到的往往不多，總是沒有耐心，不願花點時間陪老人說話，嫌麻煩，或者推說忙。不願在老人身上付出過多，怕受拖累，只顧一味地索取，讓老人家洗衣做飯，打掃房間，甚至連一點養老金都惦記，讓老人寒了心。

看了這部電視劇，我感慨良多，幾度落淚，父母為我們付出了一切，嘗盡了生活的艱辛，如今當他們花白了頭髮，累彎了腰，拖著疲憊的身軀，滿臉的皺紋。需要我們去攙扶，需要我們去牽住他們的手，關愛他們的時候，我們又在哪兒呢。

再忙，走到哪兒也不能忘了父母的牽掛，父母的期盼，父母為了給我們創造一個美好的未來，忙碌了一輩子。從我們出生的第一聲啼哭，牙牙學語到邁出人生第一步，第一天背著書包走進學校，到考進高等學府，到成家立業，一直盼著有一天能享享清福，卻從未停下過。如今我們都長大了，別讓老人的等待成為遺憾，他們該歇歇了，該享福了。

別讓父母老了，老了，落得個孤苦無依的境況。別總拿忙當理由，等到子欲養而親不待，再來悔恨，多點時間陪陪父母，珍惜跟父母在一起的每分每秒，走到哪兒都別忘了是父母把我們帶到這個美好的世界裡來。常回家看看，多給父母一點關愛，讓父母老有所依，兒孫繞膝，安度晚年。