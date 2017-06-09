「冷熱筆Fun專欄」時間就像貓 – 傲雪

久別了的冷熱筆Fun又再度與大家見面了！闊別了這專欄差不多十年，心情既興奮又緊張。當然吧，在美國社會裡浸淫了一段這麼長的日子，中文水準已遠不如前。再次執筆，滿腦子題材，但無法拿定主意，寫作大忌！好吧，跟大家談論一下時間吧！

人類從有意識開始便已經被時間牽制着。時間支配我們生活上的細節，不論是起床丶進食丶上學、上班、支付月結單、結婚、生兒育女、甚至生死！你可有留意過自己每天看鐘的次數？細心聆聽，不難聽到人們埋怨時間過得太快或太慢，更有人會投訴不知道時間到哪裏去了…有點像我們對身邊伴侶的投訴，不是嗎？哈哈！

到底時間是什麼？不同領域的學者有不同的論點，從物理學丶天文學丶哲學丶宗教多種角度去探索，但至今尚未能夠找出一個貫徹所有學術角度的定義。我們亦無需作繭自縛，尋根究底了，大道理留待學者們去鑽研就好，我們在這輕談時間怎樣影響着我們吧！

時間是無限的等待

記起小時候每天等待父親下班的心情，時間過得特別慢，彷彿像停頓了一樣。其實，下課後與父親下班的時間只是五丶六小時之隔，但當你只是呆呆的望着時鐘，那數小時便有如數天之久！等待學校假期或學年的完結就更加長久了。還記得那恨不得快點長大成人，自我獨立的心願？

原來好不容易等到投身社會，成為上班一族，是更多的等待！每天上班便開始期望快點午飯時間，午飯時又望下班丶望週末丶期待大假快點來臨。事業心強的，便望經驗快點累積，等待晉升機會。感情生活上，望穿秋水地等待理想伴侶出現。身邊朋友總是不費吹灰之力便找到對象，自己卻一日復一日丶一年復一年地等。剛剛找到合適伴侶，就急不及待等着要結婚、生兒育女。時間有為你而加速嗎？如此算來，時間不是等待是什麼？

時間是絕情谷谷主

可曾想過抓住時間，令它放慢腳步又或者停下來？那你已經遇到過絕情谷谷主了。正當大家都以為有用不完的時間，它會藉着你沒有留意，無聲無息的流走，絕情地不會再回頭。

上班族當中事業心重的人，終日埋頭苦幹，努力往上爬，忽略身邊所有家人和朋友，放棄興趣，擱置玩樂計劃，生活只圍繞着工作。十年丶廿年就這樣的過去了。轉眼差不多步入中年，什麼？仍不是一人之下萬人之上的老闆？事業始終未達到心目中的高峰？但自己犧牲了多少、錯過了多少？

重視家庭的人，放棄事業，專心在家中培育下一代，照顧家庭，生活只圍繞着家庭。子女長大離巢，發現自己已不再年輕，好像一事無成，與職場脫節，還有時間從頭開始建立事業或進修嗎？

照照鏡子，女的不再花樣年華，男的不似當年俊俏不凡，怎麼了？昨天剛畢業，今天便已中年？這個玩笑開得太大了吧！時間到底去了哪裏？可倒流嗎？走慢一些也好啊。可惜，絕情谷谷主不為所動！

原來時間就像貓

貓可愛，但很有個性。你喚牠，牠未必一定理睬你的呼喚；到你想要一點空間之時，貓便想成為焦點，強硬把自己擠在你與電腦之間，坐在你的鍵盤上，推也推不走。時間不就是如此嗎？