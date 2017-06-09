聽著一首首老歌，我坐在旅社電腦前，煩惱的思緒一遍又一遍從腦海經過，揮之不去。

來到這裡已經是第三個月了，這裡的情況不比上海，畢竟不是一線城市。談不上很喜歡這個城市，但也並不討厭。至少這裡的空氣，環境我是很喜歡的，原始的風俗和氣氛還是存在的，畢竟是多民族的城市吧。

貴州，我從來沒有相關自己是以這樣的方式來到這個地方。從高中開始，當別人的同學夢想自己的將來是如何如何的時候，而我和別人討論的確實，我的將來是支教，而貴州這個地方就是在自己所選擇的地區之中。但如今已經離高中有十幾年了，支教仍舊是一個問題，或多或少有自己的原因，有家庭的原因，諸多因素使得自己只能把這個夢想放入心底。夢想和現實，誰又能分的清楚呢？

來到這裡，主要是工作。其實我不明白領導層的想法，在公司裡，我是唯一一個不善於談業務，不善於溝通的職員，但卻被公司派遣到這裡。如此，有種被流放的感覺。在古代，只有做錯的人才會被流放，而我確信在公司沒有做錯事情，但卻不知為何來到了這裡。好在，我是一個隨遇而安的人，沒有什麼牽掛，沒有什麼家庭牽絆，或許這是選擇我的原因吧。

來到這裡之前，我一直覺得自己是理智大於情感，但現在卻反而覺得自己感性大於理智。我不知道是不是其他人也和我一樣，不能聽消極的言語，因為聽完之後，在一定程度上自己的心情會有很大的波折，從而影響自己的判斷，讓自己對自己產生質疑。而我就是如此。在公司，不管是哪家公司，肯定少不了八卦的一些人。在公司和同事討論自己公司的問題，說公司這個不好，那個不好，甚至說公司頻臨倒閉的話題，其實，我很想說，如果你覺得你所在的公司確實有問題，那麼就痛快一些，直接遞交辭呈不就好了？但實際上，你明明不想走，又在背後議論，意義在哪裡？但我想，這種人不僅在職場，應該在社會各個層都不缺乏的吧。人言可畏，這個成語真的沒有說錯。我想，那些在背後議論的人，都是自私的人，或許對於他來說，這就是他的生存方式吧。

明天又是新的一天，今天絮絮叨叨說了一些，不管是誰的問題，誰的煩惱，希望自己明天能忘記今天的不愉快，能開始新的一天！