投手群回穩、打擊升溫，水手重回分區第三

By Jeff Yu

五月中旬水手一度八戰七敗、吞下五連敗，並連丟三個系列賽(白襪、國民、紅襪)。此大低潮不僅讓水手丟掉分區老二的位置，勝率更差點跌破四成大關。經過近兩周的低潮後，水手終於慢慢找回狀態、找回贏球的勝利方程式。從五月二十八日在波士頓拿到系列賽最後一場開始算起，水手近七場拿下高達六場的勝利，還從時任的國聯西區霸主科羅拉多落磯手中拿下三勝。到底教練團對球員們施展了甚麼樣的魔法，能讓一度一勝難求的水手能在這麼短的時間逆傳頹勢?答案就是代班先發輪值在內的投手群的回穩及打線的升溫!

首先，投手群的回穩絕對是逆轉球隊最近頹勢的最大關鍵因子。原本的先發輪值有高達四名的投手因傷高掛免戰牌，這突來的意外也讓教練團不得不從小聯盟體系拉上投手來替補。趕鴨子上架也讓水手付出了連敗的代價。八戰七敗期間，水手先發在這八場總共丟掉52分，平均每場丟掉高達6.5分。其中的四場比賽，先發投手投不滿六局就丟掉五分以上的分數;先發投手早早崩盤讓水手時常在比賽前半段就處於大筆分落後。經過比賽經驗的累積和狀況調整，水手先發漸漸的找回了應有的狀態。近八戰，水手先發合計36.1局失15分、防禦率3.74，表現雖稱不上亮眼，但卻相當平穩。從這幾場比賽，我們可以看到只要先發投手安穩地完成五、六局左右的投球，把場面交給牛棚接管，以E.Diaz為首的牛棚幾乎都能凍結比數、鎖定戰局。在這七場比賽中，水手牛棚繳出24.1局失6分、防禦率2.24的恐怖成績;值得一提的是牛棚每九局可以三振高達9.71名的打者，三振和保送的比率更是接近4 (約四次三振才會保送一名打者)。穩定的先發加上神鬼般的牛棚讓水手在近八場比賽無往不利。

投手群夠罩，但如果沒有打線的幫忙，也是白搭。八戰七敗期間，水手打線打擊低迷回到以往球迷戲稱的「死屍打線」，八場比賽只攻下七分，平均一場還拿不到一分; 此外，水手打線更遭到包士頓紅襪投手群的封鎖，連續兩場比賽遭到完封。但當水手在同系列賽的最後一場比賽以5:0擊敗紅襪後，打線有如被打通任督二脈般，在接下來的七場比賽中展現不同的面貌。這段期間，打線平均每場可以打下6.7分，團隊一共打出29支長打(9支全壘打)，並繳出.362的超高打擊率和.503的長打率。出乎意料的是打線中最恐怖的打者竟不是大家熟悉的R.Cano為首的中心打線，反而是中後段棒次的D.Valencia和B.Gamel，兩人默默地分別繳出高達約四成五的打擊成績。其中，又以D.Valencia的表現令人眼睛為之一亮;近七場，D.Valencia所打下的19個壘打數、10分打點都是全隊最高; .679的長打率和1.162的攻擊指數則僅次於M.Zunino，排名全隊第二。除了這兩人外，上月一度被下放至小聯盟練功的M.Zunino在近期也打出不俗的表現。近七場，M.Zunino合計19-9、5支長打(1支全壘打)，其中，他更在對坦帕灣光芒第二戰中，一人包辦7分打點。這幾位打者的好表現讓水手在近期比賽中不再挨打，反而還能以超強火力展輾對手。

水手雖然在近期打出不錯的氣勢，但並不是完全沒隱憂。除了之前提過的先發輪值傷兵問題外，目前暫列美聯打擊王的J.Segura在出戰落磯時的一次滑壘傷到了腳踝，這一滑讓他直接進到了傷兵名單，也使得水手的前段棒次出現了火力缺口。J.Segura的戰力缺口目前由工具人T.Motter暫代，雖然T.Motter表現不差，但其火力絕對無法跟J.Segura相提並論。持續的傷兵問題為水手往後的賽程增添不穩定的因子;往好處想，如果之後傷兵陸續歸隊，並且能順利打出大家期待的身手，水手戰力絕對能在分區佔有一席之地，並衝擊十月的季後賽。

Jeff Yu | Sports enthusiast, writer, and blogger for the Mariners fan page “InZoneJeff”