羅君愷律師專欄 – 無證居民也有一定的權利

無證居民的定義是指一個沒有法律權利或正當文件逗留在美國的外國人。 在總統特朗普新政策之下, 因為無證居民當犯了罪被警察逮捕時, 無證居民的真正身份可備揭發印至驅逐出境。 在此情況下, 無證居民會受最大打擊。

但是無證居民也有一定的權利。無證居民在通過執法逮捕時行使其權利是非需之重要的轉折點, 因為華盛頓州只會當無證居民被刑事逮捕或被法院定罪時才將驅逐出境。

這些權利包括: 1. 如果您被逮捕,你有權保持沉默並拒絕回答問題。 不必與警察，移民官員討論您的移民或公民身份。 你不必回答關於你出生在哪裡的問題，無論你是美國公民還是你進入國家。 如果你想應用這個沉默權利,大聲說出來; 2. 當保持沉默時, 告訴官員您需要請求律師。3. 如果您沒有被逮捕, 您有權拒絕同意對自己, 您的汽車, 或您的家庭進行搜索 (國際邊界和機場的移民官員具有超高的調查特權, 你的拒絕搜索權利是不可應用的); 4. 如果您沒有被逮捕, 您有權離開。

因為移民官員具有超高的調查特權; 如果您不是美國公民, 移民官員(國際邊界和機場)請求檢查您的移民文件, 您必須向他們顯示。如果你沒有移民文件, 他們有權將你扣留。 如果你被扣留: 1. 記得保持沉默和告訴官員您需要請求律師; 2. 記得等到律師出現然後才跟你的律師交談; 在您的律師到達前定要拒絕和官員交談。

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