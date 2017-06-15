【新劇推介】



Rookie Agent Rogue 胭脂

類型：劇情/軍事

頻道：Netflix

首播日期：05/31/2017

由徐紀周執導，《胭脂》于2016年9月在中國播出。共45集，這部劇講述了1937年日本侵華與中國人民奮起反抗的故事。為了聲援在前線打仗的中國戰士，藍胭脂（趙麗穎飾）與其他大學同學走上街頭，號召大家一起抵制日貨。然而，意外之下，她不小心捲入了中日的交鋒之中，並且成功幫助了國家。在這之後，她繼續積極參與國民黨的抗戰活動，并認識了三重間諜周宇浩（陸毅飾）。但當她認識到國民黨內部的腐敗后，她選擇加入共產黨，并不斷成長成一名優秀的共產黨員。

【熱播電影推薦】

My Cousin Rachel

類型：劇情/懸疑

導演：Roger Michell

上映日期：06/09/2017

由Roger Michell執導，并根據Daphne de Maurier的小說《My Cousin Rachel》所改編，這部電影是繼1952年的第二個電影版本。影片講述了一個英國人Philip（Sam Claflin飾）因懷疑他的Cousin Rachel（Rachel Weisz飾）害死了他的監護人而展開一系列的報復。他的監護人因身體不適，決定到意大利修養。在那裡，他碰到并娶了Cousin Rachel，然而，沒過多久，他就因病去世。而Philip在他監護人去世后收到他的來信，對於Rachel表示出懷疑，於是他開始了一段在疑心與愛情中的掙扎，究竟Rachel是不是殺害他監護人的兇手呢？



【新專輯推薦】

FTIsland《Over Ten Years》

風格：K-pop

廠牌：FNC Entertainment

繼2007年出道，FTIsland已在韓國與日本發行數張專輯。而適逢出道十週年，他們也特別選在6月7號這一天發行了紀念專輯《Over Ten Years》。一共收錄13首成員自創歌曲，這個專輯的誕生是為了感謝一直支持他們的粉絲。在5月27號，他們就公佈專輯收錄曲《Love Sick》的MV，並且獲得廣大聽眾的熱烈反應，作為他們的出道與成名曲，經過改編的《Love Sick》充分展現了成員們的成長。而主打歌《Wind》也完美的詮釋了成員們的樂器技巧與他們多樣的曲風。