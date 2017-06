移民手續簡易化! 新晉科研公司Boundless 締造無邊世界

By Zita Lam

很多人常誤以為 Boundless 是一律師服務所或代表中介,負責處理美國公民和移民事項。相反,它是一間新晉科研公司,專門利用技術及數據以提供一個更完善的工具、信息及個性化的導航,讓移民手續過程變得更清晰簡單。自小跟隨父母移民美國的 Xiao Wang,回想家人曾以五個月房租的資金來支付昂貴的移民律師費,亦深明辦理移民手續的不容易,決定成立一個旨在改善新移民及其家庭生活的技術研究公司。

在過去一年時間, 他聯同其餘兩位創辦人訪問過百名新移民,得知人們最普遍的憂慮是不知道他們是否有資格申請某些簽證。而大部份受訪者都希望在填寫表格的過程得到額外的幫助及闡釋。

「我們最主要的想法是,希望家庭成為我們的伙伴。」Wang 解釋說,「我們的工具將從教育開始,圍繞你的選擇及可用的路徑。然後,我們將幫助你完成所有必要的申請表,透過律師審查服務,確保你的資料填寫正確。我們將會向你發送一個組件,提供所有功能步驟,並繼續為你帶來新的信息及往後的準備工作。」

「關鍵不在於我們是移民專家,而是透過我們的工具,每個人都可以成為這方面的專家。」

除了擔心不正確的資料會影響文件批核進度,每年有不少家庭需要付上一筆昂貴予中介或律師,以確保辦理手續成功。 Wang 指在政府網站上的文件大多不清晰,像名字的大小楷這種小因素都給申請者巨大的心理壓力,害怕一旦填寫錯誤便會影響結果。「但當人們來到我們的網站時,他們能知道所有回答的注意事項,於是乎這個程式令他們更安心地完成一份完美的申請表。」他表示。

這一行六人來自世界各地的團隊,人才濟濟,除了包括移民律師,律師助理和工程師和設計師,他們亦有各種移民認識及經驗。創辦人之一 Doug Rand 更在擔任奧巴馬政府創業助理總監時,致力於各種移民改革。他們現時正專注幫助家庭辦理配偶簽證,初期產品會以英文製作,並在將來把它翻譯成不同的語言,包括西班牙文和中文。

「我非常相信兩件事,首先是多樣性:不但是他們的文化背景,還有他們的經驗及處理難題的手法。最基本的是,他們能在自己的範疇裡有出色的表現,」Wang 談到他的工作伙伴時指,「而另一部分對我來說非常重要的是他們對這使命的激情。」

Boundless 正在招聘工程師和營銷人員,團隊預計在未來兩個月內增添至12人。Wang 補充對團隊成員的要求:「當人們為自己的工作感到驕傲,他們才能達到各方面的成功。這裡有一個獨特的機會,我們可以為數百萬的家庭做真正有意義的事情。 無論是幫助他們與家人團聚或是回到愛侶身邊,你可以阻止許多的淚水和悲傷。 這是包含很多責任的,所以你必須確保自己有對這方面的熱情,這樣你才不會走捷徑而實際上做最好的工作。因為受到影響的可能是你關心的人。」

三歲移民自中國,Wang 與父母像其餘四千三百萬人一樣,離開了家鄉來到美國創造一個新的生活,追求雄心勃勃的夢想。曾工作在 Amazon 並參與Amazon Go 自助便利店計劃的他,全心發展其公司的程式,以幫助更多的人實現他們的「美國夢」。從僱員身份到自己經營新晉一間公司,Wang 坦言時間安排相當重要。最後,他引述《本質主義:少即是多》 (Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less) 一書內容作結:「我們基本上已被訓練成習慣對所有事情說好,放太多的東西在我們的盤子上,卻沒有好好理解它們。尤其我們正在經營一家公司,時間已成為唯一最重要的資產。與其接受所有事物,倒不如選擇更有意義的事並把它做到最好。」

到http://boundless.co 註冊以進入優先名單!