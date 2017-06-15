羅君愷律師專欄-可否將屋房在遺產上作為禮物送給兒女(上)

多謝各位讀者的踴躍來信。黃太太問可否將她所擁有的房屋在遺產上作為禮物轉讓給兒女。這是一個非常普遍的問題, 我們會借此欄為大家解答。

華盛頓州州立稅局(WADOR)及家聯邦國稅局(IRS) 有不同繳稅的法規, 而華盛頓居民必須向華盛頓州州立稅局及聯邦國稅局繳稅。納稅人在遺產上及不同的情況下捐贈禮品可需徵稅, 其稅可高達40%。如果您在一生中送給兒女作為禮物及房屋不超過一定價值，並且作為您的遺產策劃的一部分, 您可以避免大量的稅。因此我們一定要理解在運作間的: 禮物稅及遺產稅。

禮物稅：

華盛頓居民必須向華盛頓州州立稅局及聯邦國稅局繳稅, 兩個稅務局之間最大的區別是禮品稅。 華盛頓卻沒有禮品稅, 所以華盛頓居民所有贈送的禮物都將免繳任何禮品稅。 不過, 聯邦國稅局法律定有禮品稅; 但每個納稅人每人每年可以捐贈不超過「年度免稅禮額」 (年免額) 共14,000美元的禮物。 換句話說, 如果捐贈者的禮品價值不超過年免額14,000美元, 捐贈者便無需向州立稅局與國稅局匯報及繳稅。

倘若捐贈者在一年內捐贈過的禮品價值超過年免額, 這超過年免額的數額並會在捐贈者一生中積累, 影響他們末期的遺產稅。在下一欄我們將會繼續解釋遺產稅和此稅如何與禮品稅的運作, 再加一簡單例子闡明。 下欄再續。

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