西城好看 | 文化、藝術與娛樂活動預告

【看舞蹈 】

脈衝





日期：6月15日至7月2日

時間：2pm/7:30pm

地點：Leo K. Theatre

詳情：SpectrumDance.org

Spectrum Dance Theater 以最後一齣表演並備受各界期待的世界首演「脈衝」（IM）PULSE 結束2017年季節。這分為兩部份的舞蹈劇作品，探索美國社會對LGBTQ 社區施加的暴力行為，以及那些被攻擊者的心靈如何以意想不到的方式回應 。 這不僅是對2016年奧蘭多Pulse 同性夜總會悲劇的回應，當時的攻擊造成49人死亡，數十人受傷；這也是LGBTQ社區對這些事情的持續抗議。 （IM）PULSE採用了1990年代紐約市中心藝術現場推廣的藝術抗議表現風格，併入了同性戀藝術家David Wojnarowicz的文字，他同時也是畫家，攝影師，作家，電影人，表演藝術家和愛滋病活動家，聯同劇作家 Brian Quirk（2010年The Robert Chesley Award 得獎者）為社區相關的社會問題帶來獨特的生活。

【看音樂劇】

Georgia McBride 的傳奇

日期：6月9 至7月2日

時間：2pm//7:30pm/8pm

地點：The Allen Theatre (ACT Theatre)

詳情：http://www.acttheatre.org/

ACT劇場這齣充滿音樂的喜劇「佐治亞麥克布萊德的傳奇」乃是2017 劇季接著下來的節目。受評論家稱讚為「真正的人群喜愛者」，Matthew Lopez 的作品是一個關於愛情，生活和易裝的表演。在經過2015年外百老匯巨大的成功後，ACT很高興再次把這真誠卻納悶的演出帶回舞台上。Casey（Adam Standley 飾）在佛羅里達州的一個小型俱樂部多年掙扎，意識到自己現在及過去從未擔任過Elvis模仿者的職業生涯。自稱為易裝女皇的Tracy Mills小姐（Timothy Piggee飾）保證Casey 的生活即將會 「徹底不同」。這個嘻哈的熱心故事探索了當一個人放棄藍色麂皮鞋子並換上高跟鞋的故事，而他最終會發現他除了是易裝女皇，其他什麼都不是。同場還有另具才華的ACT 演員飾演 Claudine Mboligikpelani Nako（Jo飾），Charles Smith（Rexy / Jason 飾）和Jeff Steitzer（Eddie 飾）。



【慶典節日】

Lotsa 美國亞裔童話改編節

日期：6月17至25日

時間：5pm/7pm/7:30pm

地點：18th & Union 及Youth Theatre Northwest

門票：一般入場 $15 -$25；19歲以下 $5

詳情：https://18thandunion.org/laaff-fest (18th & Union)

http://laaff.bpt.me/ (Youth Theatre Northwest)

聯同18th & Union及 Youth Theatre Northwest，SIS Productions 呈獻首屆Lotsa 美國亞裔童話改編節 (LAAFF)。它是一個令人愉快的演出，融合家庭歡樂的童話與女性主義的天賦。六個十分鐘的劇本靈感來自亞洲和美國的童話故事，由多位美國亞裔女性和一名美國青少年組成，並擁有超過二十名亞裔演員！