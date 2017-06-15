迎接炎夏！ Qian Noodles 推出清涼新品

文+圖| Zita Lam

與時並進，對於一所餐廳來說，可是通往成功之路的至理名言。追求進步又不失自己的特色卻非常不容易。開業僅半年的黔 Qian Noodles 也明白這道理，為了迎接西雅圖的夏天，特別研製兩種醒胃小食，並引進新的主食選擇（涼皮），五款新的菜式及三種清涼甜品，連老闆 Kaydon 都承認乃是餐廳在菜單上最大的一次變革，急不及待想跟各位分享：「唯有不斷變新，才不會被淘汰」。

早在開業之初，本報記者曾到黔Qian Noodles一嚐屬於家的貴州味道。香噴熱辣的米粉加上其獨有的家鄉口味已吸引不少來自各地區的朋友慕名而來。無論你有多愛湯麵或湯米粉，面對烈日下近華氏80度的氣溫，暫不說胃口突然變小，要坐下來冒著汗完成一碗熱騰騰的湯粉，對不少人來說都是一個挑戰。於是，Kaydon想出了一個完美的夏日新品方程式：醒胃、涼拌、清甜。

在解暑及降溫的概念的大前提下，黔家重點推出的涼菜小食有「黔家涼拌魷魚」及「魷沙豆腐」。雖然皆以魷魚作主材料，兩份小食卻有不同的口感。「黔家涼拌魷魚」這一味的魷魚爽口彈牙，配上餐廳自家製辣醬、香菜、花椒粉及沙茶醬，酸辣味道與魷魚相輔相成，清新感覺十足，讓人吃不停口。而「魷沙豆腐」，切碎的魷魚與其他材料如牛油果、西紅柿及香菜等放在冰涼的嫩豆腐上，Kaydon建議將它一大勺放進口裡，是非一般的降溫感觀享受。

除了坊間一般的炸醬麵，黔家新推出的涼拌主菜也是很令人期待的。 跟個人喜好而定，客人可選粉皮或涼麵。其主菜可選辣雞、雞絲、「軟哨」或牛腱，而餐廳亦會因應各主菜的特色配合不同的醬汁。以「辣雞涼拌麵」為例，在鋪滿青瓜絲、豆芽及蛋皮底下的酸湯醬汁中和了雞的辣味，加上少許花生醬，酸甜辣在舌尖百感交雜，十分惹味！黔家的「雞絲涼拌麵」也有與眾不同之處，除了加入了花椒油和自家製辣椒，還有餐廳親自腌製的酸菜，鮮甜香脆不掩蓋其他材料的味道，調味適中，不油不膩。要說黔家招牌菜色，少不了「軟哨」一項。字源貴州方言，意指豬肉，五花肉去皮醃制後再油炸而成，喜歡他們「軟哨」米粉的朋友不妨嘗試新菜式「軟哨」乾拌麵。另外，不得不提的是黔家的「牛腱涼粉」，以孜然及芝麻醬作主要汁底，其腌製用的是老鹵水，以達牛肉入味最佳效果。過冷水後的麵條爽滑彈牙，要攪拌得均勻也要頗大動作，所以在此提醒各位盡量避免穿著白色或淺色衣物到餐廳進食，以免弄得一身美味的醬汁。

最後，餐廳更將會推出三個夏日透心涼的甜品：八寶粥、仙草銀耳和綠豆湯，旨在給大家一個冷涼的夏天。Kaydon還笑談東西南烹煮綠豆湯的分別，東南方人例如香港等地區喜歡它比較鬆爛，而他家鄉的作法卻著重綠豆的口感。他坦言餐廳很多新菜式都由原本菜單演變出來，以迎接夏季。一向實行給客人前所未有的味道這宗旨，Kaydon說：「相比其它的店，我們更樂於去對服務及食物產品進行創新。」

店鋪資訊

Qian Noodles

Washington, Seattle, Aurora Ave N, WA 98133

(206) 366-4656

營業時間：每天中午12點至晚上9點