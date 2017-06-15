西雅圖雷藏寺 慶賀蓮生活佛七秩晉三佛誕暨創作50週年

1967年出版第一本著作《淡煙集》，至今已出版260餘冊。全球擁有五百萬弟子在美國華盛頓州，州政府，頒名人獎，尊稱他為活佛。他就是蓮生活佛— 盧勝彥。

2017年6月10日西雅圖雷藏寺為恭祝『蓮生活佛七秩晉三佛誕暨創作50週年慶』於晚間8點展開系列祝賀晚會，活動現場來自海內外善信逾五百人與真佛宗創辦人聖尊蓮生活佛盧勝彥齊同歡聚。

『筆耕半世紀，墨耘五十載』

真佛宗創辦人 聖尊蓮生活佛 盧勝彥自二○○八年，完成第二百本親筆創作《開悟一片片》，四十餘年持續不懈的寫作毅力，與著作等身的豐碩成果，已令世人為之驚嘆。轉眼間，二○一七年，蓮生活佛又再度締造了個人寫作新里程，自第一本著作《淡煙集》於一九六七年出版，活佛創作至今已邁入第五十個年頭。回望半世紀，一本本光芒耀眼、擲地有聲的著作成果，當代文字弘法第一人，實當之無愧。

活佛每一本著作中，人生哲思、佛法般若、靈異神變、堪輿符籙、旅遊見聞，這些書伴隨著蓮生活佛一路走來的修行歷程，隨著不同時期的遞嬗，下筆越見恢宏洗鍊，字字盡是開悟見性的玄旨，直指佛陀教義的心中心。

真佛宗創辦人 聖尊蓮生活佛 盧勝彥說過：『我的一生全在我的書上呈現，我還會再繼續寫下去。至於，為何要繼續寫呢？理由是發了大菩提心，荷擔如來的家業，當仁不讓而已。』

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