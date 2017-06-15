2017 專業沙排巡迴賽 6月22 至25日降臨西雅圖！

排球專業協會 Association of Volleyball Professionals （AVP）全國首屈一指的沙灘排球巡迴賽早在5月份在加州亨廷頓海灘正式啟動2017賽季。 這次巡迴賽將重新回到Hermosa海灘 ，並自2005年以來首次重回 Austin 奧斯汀。而在球壇相當受尊敬的人物包括AVP球星及奧林匹克運動員Phil Dalhausser，April Ross，Xi Zhang和 Jake Gibb 將會出席一連八站分賽，地點包括紐約、芝加哥、西雅圖、曼哈頓海灘和舊金山等。

成立於1983年，AVP 在創建，舉辦和營銷北美最具創意和最具吸引力的體育賽事方面擁有30年悠久的歷史。該組織已成為一些排球的先驅和頂尖的專業運動員的家，包括金牌得主Karch Kiraly，Kent Steffes，Misty May-Treanor，Kerri Walsh Jennings，Todd Rogers，和Phil Dalhausser等。

「我們很高興將沙灘排球帶回到這些主要的大城市，包括重新回到Hermosa 海灘和奧斯汀，」AVP 管理合夥人 Donald Sun 表示，「無論你是休閒海灘愛好者還是排球狂熱分子，我們的目標都是讓你感受最好的海灘體驗；無論你目睹一些最好的運動員在沙灘上進行引人入勝的比賽，或是盡情享受這個熱鬧氛圍，這通通都有別於你的一般海灘體驗。我們相當期待這個賽季，並期待見識到老將的技術以及哪些明日之星將會摘下成功一環。」

曾獲14次AVP冠軍名銜的奧林匹克運動員Casey Patterson 指：「 我真的很高興2017年的賽季在Surf City USA 開始，這個城鎮不但是我長期居住的地方，更是一個推廣沙灘排球及海灘文化的主要地。因此我真的很期待將我們的運動帶到八個動人的城市，與粉絲進行互動，並介紹予還未認識這活動的市民。」

除了觀看世界級運動員的比賽外，球迷還可以享受互動體驗，包括免費進入AVP Jump Zone，分享當地最佳食物和AVP的葡萄酒與啤酒花園（21歲以上，需要身份證明 ）和更多。一般入場是免費的。遊覽 http://avp.com/tickets/ 以獲數量有限的VIP高級座位票。

2017 專業沙灘排球巡迴賽季時間表如下：