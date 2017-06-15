與孩子出外旅遊六大要訣

夏天是旅遊的好時機，不過一想到要帶上孩子們，就可能會感到有點壓力。因為當離開特定的地點或正常的時間表，有時候小孩們會顯得份外活躍，或會讓家長們操心。為了讓家裡的每個人都健康快樂，並且在夏天繼續學習，現代教育中心特意列出了一些技巧，讓您充分把握這個家庭度假的歡樂時光。

專為K-12學生提供客制化補習課程的現代教育中心，致力在各方面幫助同學們在學術上取得成功，並一直無間斷地為學生和家長尋找新的學習機會。

以下的六個技巧將能讓您充分利用整個旅行的時間：

預留額外的時間

提前計劃，給自己預留額外的時間。與越多人同行，要等待的時間就越多。例如等人去洗手間，等人返回家裡拿東西，甚至在交通中滯留。為了減低旅行的壓力，應給予自己額外的時間到達機場或開車到達目的地。

預先安排小遊戲

準備一些家庭遊戲，在交通延誤時派上用場。除了準備小孩們已經熟悉的遊戲之外，嘗試想出一兩個全新的小遊戲，讓他們感到新鮮有趣。紙牌、棋盤，或其它舊式的旅行遊戲，如「我是小間諜」猜謎遊戲，都是非常適合教導小孩的節目。

預備零食

與孩子旅行時，必須預備一些小吃 。無論您是開車還是乘坐飛機，預先包裝一些零食可以避免在旅途上不斷停車，亦可遠離一些通常不會讓孩子在家中吃的非健康食品。

做個初級旅遊記者

讓孩子寫一份旅行日記，記錄旅程中有趣的經歷。無論他們在旅途中記錄，還是到達目的地後才寫，鼓勵小孩記住他們所看到的，感受到的，和做過的，這不但能提高他們的記憶力，還能訓練其寫作技巧。

離線遊戲

如果您不想用掉手機的所有數據，就應下載一些離線使用的應用程式或遊戲讓孩子們玩。當然，為了確保他們能感受周圍的環境並體驗旅行的樂趣，請務必限制電子遊戲的使用。

夏日閱讀俱樂部

攜帶孩子們的夏季作業或閱讀，避免在放假時把知識拋諸腦後。必定要有一本書給孩子閱讀，或預備有聲讀物讓他們可以在車上或在自己的耳機中聆聽。

現代教育中心提供不同的客製化的補習課程和家教選擇，讓孩子能運用他們所需的工具，取得下學年課業上的成功。

欲了解現代教育中心夏令營的課程，請上：

https://www.bestinclasseducation.com/programs/summercamp