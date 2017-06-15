巴拿馬與台斷交 外交關係薄如紙？蔡英文強硬表態

去年6月，台灣總統蔡英文訪問巴拿馬，與巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）會晤。（路透）

巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）13日上午透過電視台宣佈與中國建交，與台灣斷交，並僅在召開記者會宣佈前40分鐘通知中華民國外交部，台灣指巴拿馬做法粗糙且無禮。

對此，台灣總統蔡英文親自對外發表聲明，她表示，此時此刻，「一致對外」是我們唯一的選擇，也是我們彰顯國家主權最有力的方式。附和北京當局的邏輯，無異是向威脅屈服，更將扼殺我們自己的生存空間；打壓和威脅，無法縮短兩岸的差距，反而疏遠雙方人民的距離。「我可以代表2300萬台灣人民說：我們絕不會在威脅下妥協讓步！」

她還說，「我要在此正告北京當局，為了維持兩岸和平穩定，台灣已經善盡一切的責任，但北京這樣的做法，已經衝擊了兩岸穩定的現狀，台灣人民無法接受，我們決不會坐視國家的利益一再受到威脅與挑戰。」

環球時報網報導，巴拿馬總統瓦雷拉表示，巴方同其他174個國家一樣，承認聯合國大會1971年通過的2758號決議，承認世界上只有一個中國。台灣過去一直是巴拿馬重要的夥伴，巴方感謝雙方外交關係存續期間的友誼與合作。

2016年6月26日，中國遠洋的集裝箱輪成為第一艘通過巴拿馬運河拓寬後的貨船。中國的團體為兩國的友好交流提供便利。巴拿馬和中國建交，也是對旅巴華人團體為巴拿馬社會經濟發展做出重要貢獻的認可。

中國擁有世界上20%的人口，也是世界上第二大經濟體，中國的世界地位和區域地位十分重要，對於巴拿馬的經濟一直以來都扮演者非常重要的角色。中國是使用巴拿馬運河第二大的國家，也是科隆自貿區商品的最大來源國；巴拿馬為中國的跨國企業提供了世界級的服務平臺和通往美洲的大門。

大陸是過去幾年使用巴拿馬運河最多的三個國家之一。巴拿馬與大陸建交前，與台灣存在外交關係。大陸同巴拿馬及其他中美洲國家強大的文化、學術和經貿關係，為外交形勢的變化提供了支援。

有分析稱，一旦巴拿馬確認與台灣斷交，恐將成為近年來最大的「斷交衝擊」。巴拿馬握有國際貿易和運輸航線上最重要的運河，更是台灣在中美洲多年的重要盟邦，一旦失去，恐將真的面臨骨牌效應。

蔡英文就職一周年前夕，她直接掌控的兩岸與外交關係，與馬英九時期相比皆呈倒退。繼聖多美和普林西比宣佈斷交後，世界衛生大會明告「無法邀請台灣以觀察員身份出席」，加上剛發生的斐濟裁撤駐台代表處，至此，蔡英文的外交政策堪稱已進入全面警戒。

巴拿馬與台灣邦交一直備受關注，總統蔡英文去年剛就任，2016年6月就出訪巴拿馬，參加巴拿馬運河拓寬工程竣工啟用典禮，並因簽名是署名President of Taiwan(ROC)，意為「台灣總統」，引發爭議。

對此，有大陸學者表示，蔡英文在巴拿馬的舉動改變台灣當局的正式說法，這是非常不好，而且是一個非常危險的信號。蔡用英語將自己的稱謂寫成「台灣總統」，僅把ROC放在後邊用括號的方式加注，這是改變台當局過去一貫的立場。

廈門大學台灣研究院政治研究所所長張文生表示，巴拿馬與大陸建交可以用理所當然來形容，巴拿馬很早就想和大陸建交，雙方的經濟經貿往來也很密切，只是一直在等待時機。