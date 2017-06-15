民主黨：不容香港走向一國一制

香港回歸20周年前夕，民主黨昨日（12日）舉辦研討會，並發表撰寫多時的「香港前途決議文」。文中指出，面對北京對港越來越多幹預，民主黨不容許香港走向「一國一制」，但表明反對香港獨立及主權自決，認為應在現時的主權框架下，實施最大程度的自決。

香港01報導，研討會上發表去年已開始撰寫的「香港前途決議文」，題為《站在歷史巨人肩上——民主黨對香港與中國關係的回顧及展望》，涉及多個議題，包括未來香港憲制、中港關係、本土政綱、抗爭手法等。

據報導，決議文指出，香港未來的政治環境越趨嚴峻，面對北京對港越來越多幹預，銅鑼灣書店事件令港人對北京及一國兩制的信心陷入新低，加上樑振英以鬥爭思維管治香港、人大8‧31框架打破民主普選承諾，港獨的聲音越趨劇烈。

報導稱，民主黨表明既不容許香港走向「一國一制」，亦不支持香港獨立，「我們認為應在現時主權框架下，實踐最大程度的自決。」決議文指，社會有部分人士倡議主權自決，惟若進行，除「一國兩制」與「港獨」的選項，也不能避免將內地收回香港自治權、實行「一國一制」加入選項中，形容這是「極大風險的政治賭博」。

報導指出，民主黨認為，若能在主權框架內達到香港人為香港事務作主的目標，將是對香港最為有利、震盪最小、並最能獲市民及國際社會支持的方法，首要的工作則是爭取盡快落實真普選，讓香港市民自由自主地選出自己的政府，「這亦是根本的、唯一的能減少市民流向港獨或主權自決的重要變項。」

另外，決議文亦提及反對各種形式的暴力，認為暴力抗爭只會帶來更不穩定的社會或另一個暴力，而民主黨會秉承非暴力的原則進行抗爭，包括簽名運動、遊行示威，至於對抗較強的靜坐占領、議會拉布，則會因應情況考慮使用。