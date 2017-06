有組織慾停止華州跨性別使用廁所法案 已籌五萬美元

By Staff

西雅圖納森黑爾高中(Nathan Hale High School)的不分性別廁所建成後,I-1552提案的支持者希望不論是學校還是其他公共場所,人們都能使用與出生性別相符的廁所。(Elaine Thompson/AP)

(編譯:陸雨陽)一個名為「只要隱私」(The Just Want Privacy)的組織認為現在是推翻國內想要將曾經的分性別廁所變為不分性別廁所狂潮的關鍵時刻。然而,他們的反對方收到了更多的支持資金。

華州會隨大流反對保護跨性別者廁所使用權的法案嗎?在收到非同一般的大數目資金後,「只要隱私」組織認為華州會的。

這是該組織第二次試圖得到I-1552提案的投票權了,這項提案將促使學校和其他公共場所像從前一樣使用按出生性別分類的公廁。在週一(6月12),「只要隱私」組織上週末後他們已經收到了五萬美元的捐款。

「這對很多人來說是一件大事,」該組織發言人約瑟夫·白科霍(Joseph Backholm)說:「我們本打算收集十萬支持者的簽名,現在我們希望能收集到十五萬人的簽名。」

若想要I-1552提案出現在2017年的提案投票大選上,該組織需要在七月之前收集到二十六萬個簽名。

白科霍並沒有公佈是誰捐贈了五萬美元,款項也還未出現在華州公開披露委員會的官網上。網站上顯示到目前為止,最大的捐贈人是上帝教堂捐贈的兩萬五千美元,「只要隱私」組織總共籌得了十五萬陸仟美元。從資金上來看,該抗議活動還任重道遠。

反之,反對I-1522提案的組織,「華州不歧視」組織共籌得二十八萬三千美元,其中包括來自美國公民自由聯盟的五萬美元和微軟公司的兩萬五千美元。

綜上所述,I-1552提案想要順利搬上投票名單並不容易。亞馬遜和谷歌已經公開反對「只要隱私」的主張。這項關於公廁和更衣室的戰爭在2015年末華州正式成立人權調解委員會後就進入了白熱化。該調解組織將保證所有公共或私人場所,包括學校,飯店和公司等,都提供給跨性別者自由選擇廁所的權利。根據該組織支持者表示,這是唯一一個能讓跨性別人士感到安全和舒服的方式。但反對者則認為,這樣的處理方式讓他們感到不安,因為一些男人假裝成跨性別者在女廁進行偷窺。