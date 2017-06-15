波多黎各公投 盼成美第51州

美國屬地波多黎各11日舉行公投，初步揭曉的結果顯示，絕大多數選民贊成加入美國。圖為波多黎各總督Ricardo Rossello（中）為結果歡呼。（美聯社）

美國屬地波多黎各(Puerto Rico)的選民11日舉行公投，初步揭曉的結果顯示，絕大多數選民贊成加入美國，48萬多人支持波多黎各成為美國的一個州。

但反對黨表示，由於公投結果沒有約束力，而且投票率低，波多黎各約有登記選民226萬人，在已開出的半數投票中，投票率不到23%，因此質疑公投的合法性。半數選票中，支持獨立的有6500多票。

美國各領地的政治地位如有任何改變，無論投票結果如何，最終的決定權都在美國國會。波多黎各三個政黨支持將來可有任何選項，但不能是美國的一個州，三個政黨都抵制這次公投。

波多黎各參議會主席發誓，將把尋求成為美國一個州的運動推動到底，美國國會從來不會免費讓我們成為州，各州都必須努力才能取得。

波多黎各11日的公投，恰逢美國准許波多黎各居民成為美國公民100周年。但波多黎各人雖然是美國公民，卻不能參加總統選舉，在國會也只有一個代表，而且投票權有限。

61歲的商人艾瓦雷茲表示，他希望波多黎各成為美國的州，我們過去努力了多年，現在是恰當的時機。

波多黎各過去10年爆發嚴重經濟衰退，近50萬人前往美國謀生，美國取消對波多黎各人的聯邦稅優惠，波多黎各數十年來大舉借貸，因此引發了波多黎各地位的爭議。

波多黎各不繳美國聯邦稅，但需繳社安稅、聯邦醫療保險(Medicare)和地方稅，領取的聯邦資助比各州都少。

波多黎各為自己的地位迄今已舉行五次公投，一位66歲的女選民表示，如果我們現在是美國的州，就會有與各州同等的權利。現在經濟形勢越來越差，失業率是12%，因此我們必須投票，以成為美國的州。