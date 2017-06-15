太空針將進行大改造 迎來玻璃地板、落地窗和更多的升降電梯

太空針改造後的觀景台效果圖（Olson Kundig）

（編譯：陸雨陽）在建成半個世紀後，西雅圖太空針將進行一次大改造。

這個改造包括：太空針上的旋轉餐廳將改成玻璃地面，客人們在五百英呎的高空上低頭就可以看到腳下的城市景色；外圈觀景台也將改變，以前包圍的鳥籠一般的鐵架子將被改成透明的玻璃；另外，更多升降電梯也會為新版的太空針添彩。

對此，CEO如恩·西瓦特（Ron Sevart）說：「新版太空針將吸引更多的遊客。」

西瓦特曾經認為太空針是永不過時的，但是從過去幾年的遊客調查里發現，很多人表示太空針內部讓人覺得陳舊。太空針作為西雅圖以及太平洋西北地區的地標性建築，今年將會迎來它的55歲生日。

整個翻新計劃將歷史數年時間，但是餐廳翻新和觀景台重塑將在明年夏季之前完成。翻新資金將由賴特家族全權負責，約一億美元。

這將是太空針建成後的最大一次改造，當時造價為四百五十萬美元，相當於今天的三千六百萬美元。

「我相信這次的改造將會在將來成為太空針歷史中的一件大事，」太空針主席傑夫·賴特說：「這項工程不僅保留了我們父輩在1962年建造太空針時的原型，也將為我們吸引到更多的遊客。」

從九月起，觀景台的改造工程將分區域，就像將一個蘋果派分成六份，以逆時針順序依次完成，這樣可以減少所有觀景台都關閉的時間。

西瓦特說：「現如今的太空針內部設施阻擋了遊客們的視線，像鳥籠一樣的觀景台，厚重的大門和黑色的牆壁都得換掉。我們將換成透明牆面和落地窗。」

新的觀景台窗玻璃將會向外傾斜，太空針市場部門經理凱倫·奧爾森（Karen Olson）說：「這樣一來，遊客們就可以背靠著天空看風景了。」

空中旋轉餐廳將會在今年九月到明年五月關閉，不僅餐廳地面將改成透明玻璃，餐廳旋轉機器將改變，餐廳的菜單也將徹底改變。

餐廳的收費也許在重新開張後有所改變，但是據奧爾森了解，公司還未對此作出最後決定。他還表示，改建後的太空針空中旋轉餐廳將會成為世界上第一座擁有透明地面的空中旋轉餐廳。

太空針所在地在1961年被賴特家族買下，距離它第一次在西雅圖世界博覽會上亮相僅僅十三個月。參加太空針建造工程的一位工程師，蓋里·諾貝·柯提斯（Gary Noble Curtis）說：「太空針是基於建築行業非同一般的創新思維建成的。」今年八十歲高齡的柯提斯也將加入太空針改造計劃。雖然柯提斯說他將自己的靈魂都注入了五十五年前的太空針建造工程，但現在，是時候作出新的改變了。他說：「讓我們把改造太空針，讓它為將來做好準備。」