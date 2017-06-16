每晚租金4萬英鎊便可出租這個小國 – 列支敦斯登

列支敦斯登公國，簡稱列支敦斯登，是歐洲中部的內陸袖珍國家，處於瑞士與奧地利兩國之間，是世界上僅有的兩個雙重內陸國之一，國土總面積160.5平方公里，總人口37129人，境內2/3的面積為山地。

列支敦斯登的經濟發展以及國民收入水準卻相當高，人均GDP超16萬美元，是一個富裕的小國家。

這個小國原本是一個貧窮的農業國家，隨後逐步發展成發達的工業國家。而低稅收政策和銀行保密法又促進了當地金融業的發展，由此該國也有了一個「避稅天堂」的稱號。

這個小國的社會福利制度也比較完善。實行免費的義務教育制度，學制：幼兒園2年，小學5年，初中4年，高中4年。科技水準很先進，醫療設備世界數一數二的，醫療衛生以及社會環境舒適，自來水都可以直接飲用。

列支敦斯登的公路網相當發達，私人轎車是最主要的交通工具。距列國最近的國際機場是瑞士的蘇黎世機場。

列支敦斯登屬於高度自治的國家，政府僅由5名成員組成，其中首相和副首相各佔一位，其餘3名政府委員均為兼職。

列支敦斯登的政府辦公樓，樓上是首相府，樓下是法院，地下室則是臨時關押犯人的「監獄」，這是全國僅有的一座監獄。這座監獄只有10間單人牢房，通常只有一個犯人在「流動」。那些自認為犯罪比較輕的人，往往會主動走到這裡，住上那麼幾天，反思反思一下，就可以出去了。只有極個別犯罪重的人，才會被員警押送到這裡，服刑期也不過幾個月。

面對二戰後的經濟蕭條，列支敦斯登決定通過發行郵票啟動國家經濟，郵票產業在列支敦斯登的國民經濟中發揮著重要作用，約佔財政收入的10%左右。這個「郵票王國」就連街邊的路上都有郵票的標記。

2011年，列支敦斯登決定將允許出租整個國家，每晚租金是4萬英鎊(約42.5萬人民幣)，2晚起租。該國的臨時「擁有者」會在議會儀式上得到一把象徵性的鑰匙，然後就可以使用土地，甚至調用當地員警。租下它，你可以帶150人的賓客團一起去!