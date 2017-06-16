夢巴黎 – 子愚雅趣

徐鋼的報告文學《夢巴黎》把法蘭西的浪漫主義躍然紙上，那耀眼柔媚的香舍麗榭大街，那昂首吻天的埃菲爾鐵塔，那呼喚人間真愛的巴黎聖母院，那主澤沉浮的凱旋門，在作者筆下聯成一樁樁現代神話。然而，誰也不曾想到這「蝴蝶效應」卻在萬里之外的我身上延續了一段美好的故事。

那是上世紀全民經商的時代。

我剛剛主政了局辦公室的工作，局長約談辦經濟實體，要樹一面旗幟。風華正茂的我果敢挑起這副擔子。

與省緯亞公司總經理、我的仁兄好友洽談，在縣裡辦一家法式麵包房。省廳出設備、技術，我們提供場地、流動資金，並負責管理，當然，是自負盈虧。

通過一番市場調查，法式麵包房全縣沒有，如果辦成了是破天荒的第一家。由此各種各樣的議論來啦。

有人說：「老外的口味，咱吃不習慣，有賠無賺」！

有人說：「生意好做，夥計難擱，有翻臉的時候」。

有的好心人勸我：「算了吧，生意場可不是玩的，賠的時候你的工資全貼裡也不夠，到時前途就栽啦」！

我猶豫彷徨。流動資金至少兩萬元從哪兒籌，那時一個月工資才五十來元啊！更苛刻的是，雙方領導議定只能賺不能賠，自負盈虧是經理的事，每年必須保證投資者百分之二十的紅利。

自古華山一條路，退是死，拼出來天地寬。我發動辦公室同志自願集資，二百、三百都中，還鼓動領導班子成員集資，如此籌集了2.2萬元資金。

一切就緒，店名叫什麼呢？好心人八仙過海，獻上祈福禱運的諸多點號。思來想去，我突然掠過徐剛的報告文學《夢巴黎》，那篇文章寫得太好了，沉澱了豐厚的法蘭西文化，就叫它。

「夢巴黎」在古老的中嶽大地誕生了！由於宣傳鼓動到位，產品品質保證，服務售後一流，暫態在縣城刮起巴黎風。兒童過生日，老人祝壽，婦孺嘗鮮，武術學校師生「崇洋」，連老外來旅遊也到店裡享受故鄉的風味。

那一載春夏秋冬，白天我忙政事，晚上要在店裡守到夜半打烊。店裡四位職工每月要開工資，市場上收繳各種稅費八種之多，還要應付個別無賴尋釁滋事者，不知道是如何過來的，好歹年終保證了股東的收益略有盈餘。

第二年，「夢巴黎」又開了一家分店。第三年再擴展一家。

生意最紅火時，「夢巴黎」不但做法式麵包、蛋糕，還前店後作烤月餅。那些日子，真是火紅的年代，我曾三天三夜沒睡過一刻覺。進料、打坯、烤餅、送貨。當然，受益也是成正比的。

人間的事就是這樣，幹成一件事非常難，前怕狼後怕虎，有人說這，有人雲那。而一旦你取得成功，就又有無數人盯著你「紅眼」。第四年，縣城又增加兩家同行店，市場競爭越來越激烈，周圍的流言蜚語也溢耳成河。至此，股份制的優越性已蕩然無存，別人以為你政商雙豐收，這一切給正值向上發展的本人設下了重重障礙。

市工商局一度藉口不能以外國都市名稱命名，威脅摘牌，無奈「夢巴黎」變成了「香舍麗榭」。

恰逢國家政策轉向，黨政機關不准經商辦實體，黨政領導幹部不准在企業兼職，我心一橫，急流勇退。給省廳哥們彙報後達成共識，本金全額退還，紅利一份不少結算。最終兩個字，退場！

夢巴黎，實實在在一場夢！

事後我常想，當初如不退場，要麼壯大，要麼倒閉，要麼自己陷進去。但心底那個願望永遠不會改變，有朝一日踏上法蘭西這方神聖的土地，圓我的巴黎之夢！