東學西漸 – 獎學金大誤會

有不少學生在考慮入讀美國大學的時候，都會考慮獲取獎學金的機會。可能大家都有聽過不少故事，當中的主人公要在兩所學校當中作出選擇，一所名氣較好但不提供獎學金，另一所排名較低但提供全獎學金。如果想要魚與熊掌兼得，首先要釐清一些關於獎學金的誤會。

其中一個最常見的誤會，就是獎學金名額一定會發給有經濟需要的學生。其實，獎學金類別和名目眾多，並不是每一個都需要學生遞交證據證明家庭有經濟困難。如果學生細心尋找，會發現有不少獎學金只會挑選最優秀學生，設立的目的並不是都要提供經濟援助。

另一個常見的誤解，就是獎學金一定與學業有關，只有學業成績出眾的同學才有機會得到獎學金。其實，在美國有大大小小的獎學金，設立的目的都不一樣，從讀書到課外活動的獎學金都有。如果同學覺得自己成績不是最優秀，不需要灰心，只要想清楚自己突出的地方，再考取與該項目相關的獎學金便可。正是因為獎學金不一定都於學術相關，學生和家長也不必誤以為獎學金只有中學生和大學生才有資格考取。不同的年齡層和學習階段其實都有相關獎學金。

同時，有不少家長和同學都誤以為獎學金的申請日期必定與學年或學期開始的時間相同。其實，申請和研究獎學金可以說是全年活動，任何時候都有。學生之中比較常見的問題是沒有留意申請截止日期，往往在截止日期後才遞交申請。因此學生應該想好要申請哪個獎學金，並在截止日期前提醒自己到時候要準備好申請材料，並預留足夠時間郵寄或電郵申請。

看到這裡，大家會否對自己申請獎學金信心大一點？下一次和大家見面，我們會和大家詳細分析到底獎學金本質是什麼，在申請的時候應該留意什麼。

作者簡介：

Michelle，哥倫比亞大學碩士，普林斯頓大學博士候選人。她在2015到2016年出任華盛頓大學訪問學者，現時在法律界工作，也為學生提供留學諮詢及指導服務。在香港讀本科的時候被告知沒有任何機會考入長春藤大學，成功之後決定以自身經驗告訴莘莘學子大學取錄的秘密。