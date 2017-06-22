【新劇推介】

My Only Love Song

類型：愛情/歷史

頻道：Netflix

首播日期：06/09/2017

由CNBLUE成員李宗泫與FTIsland成員李在真所屬的FNC Entertainment旗下子公司FNC Add Culture所製作的第一部電視劇，《My Only Love Song》是百分之百事前製作的20集奇幻青春劇集。這部劇集是由已在韓國綜藝節目《我們結婚了4》里合作過的李宗泫與孔升妍出演，他們的再次合作備受粉絲的矚目。而劇集講述了宋秀貞（孔升妍飾），一個目中無人，并相信人與愛情都能夠用錢來計算的大明星，如何穿越到古代，碰到努力賺錢的溫月（李宗泫飾）而發生的一系列幽默的青春愛情故事。

【熱播電影推薦】

Snatched 搶救千金

類型：動作/ 喜劇

導演：Jonathan Levine

上映日期：05/12/2017

由Jonathan Levine執導的動作喜劇電影，《Snatched》講述了一對性格迥異的母女通過一段驚險的旅程而重新對對方打開心扉的故事。電影一開始，Emily Middleton（Amy Schumer飾）就碰到一連串的壞事，包括男友提出分手與公司辭掉她。因不甘心因這些事而放棄安排已久的厄瓜多爾之行，她成功說服她一直小心翼翼的母親Linda Middleton（Goldie Hawn飾）陪伴她出行。在當地的酒吧，一名男子表現出對Emily有興趣，而後成功引誘她們母女二人進入叢林地帶，并綁架與勒索她們。在成功逃出后，她們又在哥倫比亞失散，究竟Emily該如何拯救Linda？她能夠成功嗎？

【新專輯推薦 】

Lady Antebellum《Heart Break》

風格：Country pop

廠牌：Capitol Nashville

發行于2017年6月9日，《Heart Break》是Lady Antebellum第七張錄音室專輯。因他們在2014年的第六張錄音室專輯《747》沒有達到預期的成功，他們決定利用這三年時間獨自發展并重新出發。《Heart Break》將是他們第二張錄音室專輯《Need You Now》的延續，而他們也在錄製這張專輯時回到了他們在洛杉磯的錄音室，并邀請製作人busbee的參與。他們表示希望通過這張專輯回歸到他們製作最先兩張專輯的心情與態度。